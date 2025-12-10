Varga Lajos segédpüspököt 75. születésnapja alkalmából köszöntötték Vácon

Marton Zsolt személyes hangvételű visszaemlékezésében nemcsak Varga Lajos életútját idézte fel, hanem első találkozásukat is. Erre 1993-ban került sor, amikor a jelenlegi megyéspüspök felvételét kérte a szemináriumba, és a felvételi beszélgetésen püspöki titkári minőségében Varga Lajos is jelen volt.

„Láttuk, hogy egy komoly tudós emberről van szó, de személyes érdeklődését is kifejezte irántunk.

Megtapasztaltuk, hogy a komoly, összeszedett tudósember mögött egy érző lelkű pap áll,

aki a lélektanban is nagyon járatos, és figyel ránk. Emellett jószívű és kedves volt. Később Lajos püspök atya volt a kispapi kirándulások mozgatója – idézte fel a főpásztor. – 1996-ban megtapasztalhattuk hatalmas tudását is, amikor kispapként azt a feladatot kaptuk, hogy a 2000. évi jubileumi nagy sematizmushoz, vagyis az összes egyházmegye összes adatát összegyűjtő nagy ünnepi kiadványhoz gyűjtsünk adatokat. A Váci Egyházmegye adataihoz közel 80 százalékban Lajos püspök atyától kaptunk segítséget, aki akkor éppen egy hónapot a Központi Szemináriumban töltött, mert olasztudását frissítette fel egy római ösztöndíjra készülve.”

Varga Lajos a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. Az Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központban 1973-ban egyházi könyvtárosi tanfolyamot végzett. 1974-ben az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán szerzett abszolutóriumot a Váci Egyházmegye papnövendékeként, majd ugyanebben az évben június 23-án pappá szentelték Vácott. 1978-ban a vác-alsóvárosi plébánián karkáplán lett, ezzel egyidejűleg kezdett püspöki levéltárosként és könyvtárosként is tevékenykedni. 1979-ben teológiai doktorátust szerzett a budapesti Hittudományi Akadémián. Egyháztörténeti kutatásainak az utóbbi évtizedekben fő területe a kommunizmus alatti egyházüldözés időszaka. 1985-től 1993-ig Bánk József, Marosi Izidor, végül Keszthelyi Ferenc püspök titkára lett, majd 1995-ig megbízott püspöki irodaigazgató; közben pápai káplán és tereskei címzetes apát is lett. Ez alatt az idő alatt az Egri Hittudományi Főiskola váci levelező tagozatának az igazgatója is volt, ahol az Ars Sacra, azaz a keresztény művészetek tárgyat tanította. 1995–2006 között a pásztói kerület esperese és Pásztón plébános, ahol az összesen tizenhárom misézőhellyel rendelkező nagy terület lelkipásztora volt. A lelkipásztori feladatok ellátása mellett folytatta a tudományos tevékenységet, és ennek köszönhetően egy évig Rómában, a Szent Gergely Egyetemen, az egyháztörténeti karon folytatott tanulmányokat. XVI. Benedek pápa nevezte ki Sicca Veneria-i címzetes püspöknek és váci segédpüspöknek 2006-ban, szentelésére július 15-én került sor Vácon. Jelmondata Nagy Szent Gergely pápa Ezekiel próféta nyomán megfogalmazott gondolata: „Speculator semper in alto stat”, azaz „Az őr mindig kiemelkedő ponton áll”. Segédpüspökként általános helynök és a vác-alsóvárosi plébánia plébánosa lett. 1992-ben az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) levéltári és könyvtári szakreferense lett. 2006-ban kinevezték az OKGYK igazgatójává. 1992–1994 között a Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény megszervezője és első igazgatója volt, 2004-től gyűjteményi prefektusa. Világi elismerései mutatják, hogy munkáját sokféle módon értékelték és becsülték: Vác város díszpolgára (1999), Pásztó város díszpolgára (2006), Nógrád megye díszpolgára (2007), továbbá Tragor Ignác-emlékérmet vehetett át (2008), valamint megkapta a Vitézi Rend egyházi keresztjét (2009), a Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend nagykeresztjét (2011) és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét (2017). Varga Lajos püspök a Szent Sír Lovagrend tagja és Váci Tisztikerületének perjele. A váci székeskáptalan olvasókanonokja.

Az életrajz ismertetését követően Marton Zsolt minden munkatárs nevében köszöntötte a segédpüspököt, és kívánta, hogy szolgáló szeretetével legyen még sokáig közöttük.

Az első ajándékot Nagy Géza akolitus, segédpüspöki titkár adta át: egy térképet, amely a Váci Egyházmegye középkori templomait tünteti fel, Varga Lajos történetföldrajzi kutatásai és régészeti feltárások alapján. A második ajándékcsomag két muzeális darabot rejtett: gróf Eszterházy Károly püspök és gróf Csáky Károly Emmánuel váci püspöki pecsétnyomóit (typarium), amelyek most kerültek vissza a püspökség tulajdonába.

A segédpüspök megköszönte a köszsöntést, majd felidézte családi gyökereit és első templomi emlékeit. Elmondta: szülei még az Osztrák-Magyar Monarchiában születtek, édesanyjának csak német és olasz felmenői voltak. Gyermekkorát meghatározták édesapja elbeszélései, aki fiatal iparostanoncként részt vett például a IV. Károly király koronázását előkészítő munkálatokban. Varga Lajos templomi emlékei szorosan kötődnek a rákospalotai nagytemplomhoz, amelybe családjával jártak, és ahol elsőáldozó, bérmálkozó is volt. Szeretettel emlékezett meg Nemes István plébánosról és mindazokról, akik hősiesen igyekeztek továbbadni a hitet tanítványaiknak a kommunizmus alatt.

Az elődökre mindig érdemes emlékezni, mert életünk velük kezdődik. És szellemi életünk vagy emberségünk fejlődése az elődöknek és a környezetünk munkájának az eredménye”

– foglalta össze személyes és történészi hitvallását is, majd megköszönte mindenkinek a köszöntést, amely az ünnepi torta felvágásával és koccintással zárult.

A Váci Egyházmegye Lélekjelenlét podcastsorozatában december 16-án jelenik meg a Varga Lajos váci segédpüspökkel folytatott születésnapi beszélgetés.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

