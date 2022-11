Varga László megyéspüspök meglátogatta a kaposfüredi rehabilitációs otthon lakóit

Az alkalmon Gál Laura énekművész adventváró énekekkel ajándékozta meg a jelenlévőket, majd Varga László megyéspüspök osztotta meg gondolatait.

Jézus születésével a béke fejedelme született meg. Jelenleg a legnagyobb szükségünk a békére van. Háború dúl a szomszédunkban, azonban háború van a családjainkban és a szívünkben is. Nincs bennünk béke. Jézus, aki a béke fejedelme elhozta az Isten országát, Isten szereteturalmát, amelyről a Szentírás azt írja, hogy igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Jézus megtanított bennünket arra, hogy miként lehet békességet teremtenünk, s hogy miként lehetünk békében önmagunkkal, egymással és a családtagjainkkal. Sőt még arról is beszélt, hogy ellenségeinkkel is lehetséges a béke.

Készülünk az adventre és a karácsonyra. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladatunk, hogy békességteremtők legyünk, hiszen ahol már két ember él, ott könnyen beáll a békétlenség. Ugyanis van valaki, a gonosz, aki nem akar békét. Azt akarja, hogy megosztottság legyen a szívünkben, kapcsolatainkban, mert amikor ez van, akkor ő szabadon garázdálkodhat, s csapdába visz bennünket.

Jézus azonban legyőzte ezt a gonoszt, s elhozta Isten országának békéjét. Ő ezt úgy csinálta, hogy teljesen feláldozta magát szeretetből értünk, s odaadta magát nekünk azt tanítva, hogy kövessük őt ezen az úton – mondta a főpásztor.

