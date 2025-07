Várja a jelentkezőket a szegedi Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium

Manapság, amikor egyre több fiatal nő keresi, hogyan tudja összehangolni hitét, női identitását és szakmai kibontakozását, különösen nagy ajándék egy olyan közösség, ahol mindez nemcsak lehetséges, hanem természetes. A szegedi Karolina Szakkollégium éppen ilyen hely: egy olyan híd, amely összeköti a keresztény értékrendet a tudományos elmélyüléssel, és teret ad annak, hogy a nőiség ne elvesszen, hanem kibontakozhasson. Nem egy egyszerű kollégiumról van szó, hanem egy olyan inspiráló közösségről, ahol a fejlődés nem öncélú, hanem egy mélyebb hivatás felé vezet. Ezt jól mutatják az itt lakók tapasztalatai:

„A szakkollégium, ahol a hit és az összetartozás találkozik! Ha nemcsak egy lakóhelyet keresel, hanem egy támogató, értékközpontú közösséget is, akkor a Karolina Szakkollégium a Te helyed! Számunkra fontos a keresztény szellemiség, az elhivatottság, a tudás iránti vágy és az egymás iránti felelősség. Nálunk nem csak tanulhatsz, hanem önmagad is formálhatod: szakmai programok, lelki feltöltődések, közösségi események és életre szóló barátságok várnak. Hogy miért szeretek itt lakni? Mert itt nem csak egy ágy és egy asztal vár, hanem egy barátságos társaság. Egy hely, ahol figyelnek rád, inspirálnak, és ahol mindig van kivel megosztani a sikereket és a nehézségeket. A kollégium kicsi, családias, mégis pezsgő élet zajlik benne, és igazi közösség formálódik nap mint nap.”

„Ha Szegedre gondolok, az első számú dolog, ami eszembe jut: a Karolina. Az itt lakó harminc lány, akik sokkal többet jelentenek egymás számára, mint egyszerű szobatársak. Barátnők vagyunk, szaktársak, néha sorstársak, de mindenkor család egymás számára. Ahogy én látom, mindenki megtalálja a maga embereit, akikkel közelebbi kapcsolatot alakít ki az itt eltöltött évek alatt, azonban mint közösség is páratlanul működünk. Szeretem, hogy a kollégium kellő szabadságot ad a fiatal éveim megélésére, a jövőm megalapozására, ugyanakkor ad hozzá egy stabil hátországot, egy értékrendet, mely segít, hogy stabilan meg tudjak állni az új életemben és ezzel együtt a hitemet is a lehető legmélyebben tudjam megélni. Nekem életem egyik legnagyobb ajándéka, hogy a szegedi éveimet ebben a kollégiumban tölthetem, mert habár azt mindenki mondta, hogy ha eljövök az egyetemre, barátokat szerezhetek, de azt őszintén nem gondoltam volna, hogy egy új családom is lehet. A Karolina egy elképesztően humoros, befogadó és – a sztereotípiákkal ellentétben – menő katolikus lányközösség, ahol egy pillanatig sem kell nélkülözni a közösség megtartó erejét, a vidámságot és azt a mindent átható szeretetet, mely – sokszor én magam is úgy érzem –, magától Krisztustól származik.”

Az elballagott kollégisták is örömmel tekintenek az itt eltöltött évekre, erre jó példa ez a visszaemlékezés:

„Hat év karolinás lét után a következő kulcsszavak jutnak eszembe: család, energia, jó elhelyezkedés. Ebbe a közösségbe hamar be lehet illeszkedni, és könnyen a második otthonává válhat az embernek a Karolina Szakkollégium. Számos programon van lehetőség részt venni, melyek lelkileg biztos feltöltődést nyújtanak. Nem utolsósorban rendkívül csendes, nyugodt környéken található a kollégium, amely elengedhetetlen a kipihent egyetemista léthez.”

A Karolina Szakkollégium nemcsak lakhatást kínál, hanem otthont – olyan otthont, ahol a hit nem csupán magánügy, hanem közösségi megtartó erő; ahol a női lét nem szerepekbe szorított, hanem értékekkel és méltósággal átszőtt valóság; és ahol a szakmaiság nem rivalizál a hittel, hanem annak természetes kifejeződése. Ha olyan helyet keresel, ahol egyszerre növekedhetsz emberként, keresztényként és szakemberként – akkor a Karolina Szakkollégium nemcsak lehetőség, hanem meghívás.

A részletekért látogass el honlapunkra!

Forrás és fotó: Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium

