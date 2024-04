Várja a papi hivatás iránt érdeklődők jelentkezését a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Ha átviszel valakit egy csónakkal a folyón, te magad is átérsz. Papságunknak ez a lényege: a földi nehézségeken, problémákon keresztül átvinni a többieket, a ránk bízottakat a túloldalra, csak akkor érünk át mi is. És ilyen módon te magad is áldás, áldott leszel. Legyél áldás, legyél szolga, legyenek az emberek boldogok, szentebbek körülötted, ne legyen kétségük, hogy van Isten. Ekkor leszel igazán boldog, mert ez a szeretetválasz Isten meghívására. Ő képessé és alkalmassá tesz arra, hogy teljesítsd ezt a gyönyörű hivatást” (részlet Palánki Ferenc megyéspüspök beszédéből, amely a papnövendékek idei országos találkozóján hangzott el, Máriapócson).

Jó Pásztor vasárnapján, a hivatások világnapján húsvét negyedik vasárnapján – idén április 21-én – az Egyház könyörgőnapot tart a papi hivatásokért. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ezúton is várja május 31-ig azoknak a 2023/24-es tanévben érettségiző vagy érettségivel már rendelkező fiataloknak a jelentkezését, akik Isten papságra hívó szavát felismerték önmagukban, és az egyházmegyében szeretnének papként szolgálni.

A jelentkezéseket – írásban – az alábbi címre várják: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala, 4024 Debrecen, Varga u. 4.

A jelentkezők a saját kezűleg írt felvételi kérelemhez mellékeljék az ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, lelkipásztoruk (plébános vagy lelkivezető) ajánlását, keresztlevelüket, az összes anyakönyvi bejegyzés másolatát, eddig megszerzett iskolai végzettségük (és nyelvvizsgájuk) bizonyítványának fénymásolatát és egy friss erkölcsi bizonyítványt.

A felvételi beszélgetés (konkurzus) helyéről és idejéről írásban kapnak értesítést. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a lelkiatyáktól kérhetnek.

Amikor a gyermekeinkért imádkozunk, a papi hivatásokért is imádkozunk, hiszen a szülők az imaszándékaikban gyermekeik Isten terve szerint megvalósuló boldog életéért fohászkodnak. A papi hivatások születéséért tehát sokat tehetnek a gyermekeikért nap mint nap fohászkodó szülők.

A papi hivatásokért imádkoznak a Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök által 2019-ben alapított Szent László Imaszövetség tagjai is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír