Várják a jelentkezőket a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégiumba

Hazai – 2026. július 15., szerda | 16:10
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A soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium (Collegium Paulinum) felvételt hirdet a 2026/27-es tanévre az egyetemi képzésben nappali tagozaton részt vevő hallgatók számára. Jelentkezési határidő: augusztus 10.

Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet; nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz; szeretik a változatos, kulturális programokat, valamint a lelki építkezést.

A kollégium nemcsak lakóhely, hanem otthon és közösség is. Kurzusaival, lelkigyakorlataival hozzásegít egy mélyebb istenkapcsolathoz, önmagunk jobb megismeréséhez.

Az egyetem szellemi képzéséhez hozzáteszi a lelki képzést, hogy a kollégium lakói erős, teherbíró, „egész” emberként léphessenek majd ki a világba.

A Collegium Paulinum Sopron történelmi belvárosában található. 32 kétágyas lakóegységgel (saját fürdőszoba), szintenként külön konyhával, kápolnával, könyvtárral és konditeremmel rendelkezik.

Jelentkezési határidő: augusztus 10.

További információ a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján olvasható. 

Forrás és fotó: Győri EgyházmegyeSzent Pál Katolikus Szakkollégium

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #oktatás-nevelés

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