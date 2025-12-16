Várprojektzáró ünnepséget tartottak Veszprémben

A veszprémi várnegyed megújítása után ünnepélyes projektzáró eseményt tartottak a Szent Mihály-főszékesegyházban, ahol Udvardy György érsek hangsúlyozta: a múlt tiszteletben tartásával, a jövőre figyelve végezték a munkát. Fontosak az eredmények, de legalább ennyire fontos köszönetet mondani egymásnak és különösen Istennek.

Az érsek emlékeztetett: a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódva született döntés a várnegyed megújításáról. 2023-ban a munkálatokat részlegesen felfüggesztették, hogy a nagyközönség is betekinthessen a folyamatba. A beruházás állami támogatással valósult meg, és komoly szakmai együttműködést igényelt. Rámutatott: sikerült a közös célt megvalósítani, ami kifogástalan szakmaiságot és az idelátogatóknak örömet jelentő vármegújítást eredményezett.

Kiemelte: a projekt különleges lehetőség, mert egy szűk, történelmi városrész egységes koncepció mentén újulhatott meg. Nemcsak funkció, hanem méltóság is rejlik az épületekben – különösen a főszékesegyházban, az érseki palotában, a Gizella- és Szent György-kápolnában.

A munkát befolyásolta a Bódi Mária Magdolna boldoggáavatására való készület és ereklyéinek befogadása.

„Szintén nagy öröm, hogy Boldog Gizella ereklyéit is – az építtető szándékának megfelelően – több évszázad után a Gizella-kápolnában tudtuk elhelyezni.”

Udvardy György köszönetet mondott a felújításban részt vevő cégeknek, alvállalkozóknak, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság vezetőinek és munkatársainak, különösen Pém Attila műszaki projektvezetőnek és Vörös Tamás főépítésznek.

Akik a főszékesegyházba istenkereső lelkülettel lépnek be, nagy lelki élménnyel gazdagodva térnek haza – hangsúlyozta. – A látogatók is hasonlóan pozitív élményekről számolnak be a megújult várnegyedbéli épületeket bejárva. A munka, amely Veszprémben zajlott, kiemelkedő – zárta beszédét a főpásztor.

Majd meghívta a jelenlévőket a projektzáró eseményhez kapcsoló adventi orgonakoncertre és vezetett vársétára.

Pém Attila, a Castellum igazgatóhelyettese beszédében kiemelte: nem modern épületegyüttesről van szó, hanem műemlékek megújításáról, amelyek 200–250 éve állnak, és valószínűleg 200 év múlva is itt lesznek. A szakemberek alázattal kezelték az elődök munkáját, és bízik benne, hogy utódaik is így fognak tenni.

A várprojekt mérföldkőhöz érkezett: a K1 és K2 épületegyüttesek műszaki átadása lezárult, a használatbavételi engedély megérkezett. „A beköltözés előtt utolsó pillanatban vagyunk, minden akadály elhárult” – összegezte. Köszönetet mondott a tervezőknek, a kivitelezőknek, a kutatóknak, a restaurátoroknak, a mérnököknek, az ellenőröknek, az intézményeknek, a partnereknek, a beszállítóknak, a projektmenedzsereknek, a támogatóknak és még az ellenzőknek is.

Az ötletgazdának, Udvardy György érseknek külön köszönetet mondott, majd Vörös Tamással egy, a megújított várnegyedről készült, aláírt képet adtak át neki.

Kiemelte Ecsődi Krisztina K1 projektmenedzsert, aki négy éven át irányította az érseki palota, a Gizella-kápolna, a nagypréposti ház és a Szent József-ház megújítását, valamint Pintér Mónika K2 projektmenedzsert, aki a Szent Mihály-főszékesegyház, a Szent György-kápolna, a Nagyszeminárium és a Körmendy-ház felújítását vezette.

A meghívottak adventi koncerten vettek részt a Szent Mihály-székesegyházban, Kosóczki Tamás orgonaművész előadásában. A program zárásaként az érseki palota pincéjében a várnegyedet bemutató képeskönyvet vehettek át, majd vezetett sétán járhatták be az érseki palotát és a Gizella-kápolnát.



Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír