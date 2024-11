Veled vagyok minden utadon – Út menti keresztet újítottak fel Nyíregyházán

A nyíregyháza-borbányai görögkatolikus egyházközség és Janka György parókus együtt álltak a keresztfelújítás mellé.

Az egyházmegye anyagi támogatásával új, Janka Gábor atya által festett korpusz került a kőkeresztre, amelyet Krajnyikovocs Róbert sírkőfaragó megtisztított; a közösség tagjai pedig lefestették a kereszt körüli kerítést.

A borbányai városrészen elhaladók immár nem egy leromlott állapotú Krisztus-kereszt előtt vethetnek keresztet. Az egykor önálló település görögkatolikus hívei is fontosnak tartották, hogy itt hirdessék Krisztust: a kereszt 1901-ben készült, az egyik legrégibb Nyíregyházán, mely a település határát is jelezte, valamint zarándokkereszt is volt – erről beszélt a szentelés szertartásán a hierarcha is.

„Őseink hite előtt meghajtjuk fejünk. Ők azzal a hittel állították a település akkori szélén a keresztet, hogy akik előtte elhaladnak, megállnak, Istent segítségül hívják az útra; egyúttal az ide betérőknek is jelezni kívánták, hogy itt keresztények élnek” – mondta Szocska Ábel püspök.

Ugyanezt a hitet fejezi ki a mostani felújítás is, hogy aki elmegy előtte, Isten áldását kérhesse a keresztre tekintve, keresztet vetve – emelte ki a nyíregyházi megyéspüspök.

A kereszt üzenetéről gondolkodva Pál apostol Rómaiaknak írt leveléből idézett: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Isten nem hagy bennünket magunkra. Mi hajlamosak vagyunk elhagyni őt, de Isten nem hagy minket el – értelmezte a szentírási részt a főpásztor.

A kereszttel Krisztus szívünkbe vési: veled vagyok, kísérlek minden utadon.

Mivel a kereszt a megváltás eszköze, azt is üzeni számunkra, hogy elhunyt szeretteink is Isten közelében vannak, Isten üdvösségére jutottak – tette hozzá Szocska Ábel püspök.

A főpásztor örömét fejezte ki, hogy megvalósulhatott a felújítás, és azt kívánta a jelenlévőknek, hogy elhaladva előtte emlékeztesse és erősítse meg őket abban, hogy nem egyedül járják az utat, hanem Krisztussal együtt, aki elkísér.

Janka György parókus megköszönte a közös imádkozást és erőfeszítést, majd elmondta: az egykor borbányai keresztnek hívott régi zarándokkeresztet a települési értéktárba szeretnék emeltetni.

Az esti szertartás résztvevői virágokat és mécseseket helyeztek az út menti kereszt köré.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír