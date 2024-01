Veres András püspök meglátogatta a katolikus egyetemek standjait az Educatio kiállításon

Hatalmas diáksereglet gyűlt össze a Hungexpo A pavilonjában a 24. alkalommal megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Kétszáz stand fogadja a középiskolásokat, köztük a hazai felsőoktatási intézmények kiállítóterei, hogy pályaválasztási kérdéseikben eligazodjanak. A csütörtöki napra 13 ezer látogató már előzetesen regisztrált, a péntekire 18 ezer, a szombatra pedig még nagyobb érdeklődés várható. A helyszíni regisztrációkat is beszámítva elmondható, hogy az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a három nap alatt 50 ezer látogató is megfordulhat.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem standja éppen az A pavilon bejáratánál kapott helyet. Jobbra a Jog- és Államtudományi Kar (JÁK), tovább az Információs Technológiai és Bionika Kar (ITK), balra hátul a Hittudományi Kar (HTK), mellette a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) kiállítói várják a sokaságot. A PPKE standján már messziről látszódnak a feliratok: „jövő, fejlődés, közösség, hagyomány”; „közösségépítő egyetem”, „az emberi jövőért”.

A PPKE standjától nem messze az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, kisebb sétára az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, majd kicsit messzebb a Gál Ferenc Egyetem várja a középiskolás diákokat. Az öt katolikus egyetem ötletes elfoglaltságokkal, játékokkal, szóróanyagokkal, beszélgetési lehetőségekkel fogadja őket.

Délelőtt 10 óra után nem sokkal a nagyszínpadon bemutatkoztak a PPKE öregdiákjai, akik elmondták, mitől különleges a Pázmány, hogyan segítette őket a további pályafutásukban a pázmányos lét, miért ajánlanák az ottani különböző oktatási programokat, és hogy mi a vallás szerepe az egyetemi életben. Grand László az ITK-ról, Orosz Fanni a JÁK-ról, Gájer László a HTK-ról nemcsak arról beszéltek, hogy mit ad az egyetem a tanulmányi évek alatt, hanem hogy mire mennek aztán a hallgatók a Pázmányon megszerzett végzettséggel, és mi az a plusz, amit ez az egyetem ad nekik. Hangsúlyozták, nincs még egy oktatási hely, ahol ennyire odafigyelnének a hallgatókra. Az egyetemen jellemző a családias légkör, amit hallgatóként és oktatóként is tapasztalnak.

A tavaly 30 éves fennállását ünneplő Pázmány egyetem mind a négy kara bemutatkozott a három napon. „Az Információs Technológiai és Bionika Kar különböző robotokat, modelleket, 3D-s szkennert is hozott – ismertette Sebő-Käfer Csilla, a PPKE kommunikációs vezetője. – A mai napra készültünk szelfigéppel is, hiszen próbáljuk minél színesebbé tenni a bemutatkozásunkat. A Kahoot játékainkra online lehet csatlakozni. A karok tanulmányi előadói a felvételi szabályzat és a pontszerzési lehetőségek ismertetésével teszik lehetővé, hogy a középiskolások elsőkézből juthassanak biztos információkhoz. Az egyetemen új szak nem indul idén, de mindenképpen említésre méltó a Mesterséges intelligencia alkalmazásai elnevezésű továbbképzésünk az ITK-n.”

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályaorientációs csoportja a stand közepén kérdőív kitöltésével segíti a még bizonytalan diákokat, milyen irányban érdemes az érdeklődésüknek megfelelően továbbtanulniuk az érettségi után. A kérdőív kitöltése mellett természetesen játékokkal és beszélgetési lehetőségekkel is várják az érdeklődőket.

Szabó István oktatási rektorhelyettes, Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója és Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja is részt vett a pénteki eseményen, valamint mind a négy kar képviseltette magát a nagykancellár látogatásakor. Miután Veres András és Tóth Tamás megérkeztek, Sebő-Käfer Csilla és Birher Nándor átadta nekik a Pázmány karai által összeállított ajándékokat.

Veres András, Tóth Tamás és Kuninetz Géza elsőként a PPKE jogi karának standját látogatták meg, ahol hallgatók és a kar képviselői fogadták őket. A barátságos beszélgetésben szó esett arról, melyik fakultás, melyik szak, mely tantárgyak a legérdekesebbek a hallgatók számára. A fiatalok elmondták, hogy rengetegen kíváncsiak a lehetőségekre, sokan a közösségre, az oktatókra kérdeznek rá. Az egyetemre a legkülönbözőbb vidéki városokból is érkeznek jelentkezők, mint ahogyan a kiállítók maguk is általában vidéki születésűek. Sokan eleve felkészülten érkeznek: az egyetemről bőséges információval rendelkeznek.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem standján is folyamatos a nyüzsgés, a természettudományokról, a külföldi tanulmányi lehetőségekről, sőt a sporttudományról kérdeznek a fiatalok. Egy nagy kivetítőn sporteseményeket látni, néhány hallgató pedig sportruházatba öltözött a figyelemfelkeltés érdekében.

Veres András és Tóth Tamás Sütő Gergővel, az egyetem kommunikációs menedzserével hosszasan beszélgetnek az idén 250 éves egyetemről, amely csupán rövid ideje egyházi fenntartású intézmény (tavaly találkoztak először Veres Andrással ilyen minőségükben). A beszélgetés középpontjában az állt, milyen életpályát tudnak akár a pedagógusképzésben részt vevő leendő hallgatóknak biztosítani.

Sütő Gergő elmondta, jelenleg, ha valaki egyházi gimnáziumból érkezik hozzájuk, a felvételinél többletpontot kap, ami előnyt jelent. Ha a felvételt nyert hallgatók vállalják, hogy egyházi fenntartású gimnáziumban szeretnének dolgozni diplomájuk megszerzése után, Pyrker-ösztöndíjjal tudják segíteni őket a tanulmányaik folyamán. Ez azért is nagyon jó, mert oktatókat tudnak biztosítani az egyházi fenntartású iskoláknak. Az egyetemre jelentkezők száma és a felvettek száma folyamatosan növekszik: tavaly 66 százalékkal többen jelentkeztek pedagógusképzésre, az egyetemre pedig összesen negyven százalékkal többen az előző évhez képest.

Veres András ezután a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyereményjátékát vezette. Minden kar küldött be kérdéseket, amelyből minden órában más-más kérdéssort állítottak össze. A diákok QR-kód beolvasásával és egy kód megadásával csatlakoztak az egyetemmel kapcsolatos feladványokhoz, melyek között vannak beugratósak is, kis töprengés után rákattintottak a helyes válaszra. Az első helyezett csapatnak járó díjat a püspök adta át az egyetemre utaló termékekkel együtt.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola standján annak rektorával, Gloviczki Zoltánnal való beszélgetésben szó esett arról, hogy érezhető-e a katolikus intézményekben is a tavalyi sikeres felvételi szezon. A rektor szerint érzékelhető, bár tavaly a szabályok módosításával egy egyszeri nagy tömeg jött be a felsőoktatásba. Sok katolikus intézményben az utóbbi években ettől függetlenül is emelkedik a jelentkezők létszáma. Az Educatio rendezvényen fontos a jelenlétünk – tette hozzá az egyetem rektora –, mert kevés olyan fiatal van, aki céltudatosan látogat ki ide, a legtöbben ugyanakkor nyitottak arra, hogy a Katolikus Egyháztól távollevőként is érdeklődjenek az Apor Vilmos Katolikus Főiskola iránt.

A Sapientia Szerzetesi Hizzudományi Főiskola standján Sjerps Anett beszélgetett a püspökkel a főiskola képzéseiről, az ELTÉ-vel való közös együttműködésről, illetve hogy a tanárképzésben milyen lehetőségek rejlenek. Szóba került az is, mi módon lehet keresztény fiatalként világi egyetemen jelen lenni, Pesten élni.

A Gál Ferenc Egyetem képviseletében Kovács Katalin oktatási igazgató beszélgetett Veres Andrással és Tóth Tamással arról, hogy az érdeklődők céltudatosak-e. Kovács Katalin elmondta, még olyan is előfordul közöttük, aki már eleve fiatal vállalkozóként érkezik, és azon töpreng, vajon a békéscsabai kar gazdálkodás és menedzsment szakán nappali tagozatos hallgatóként tudja-e majd üzemeltetni a vállalkozását. Mellettük természetesen olyanok is adódnak, akik sodródnak az egyetemek kiállítóterei között.

Jó érzés, hogy már öt katolikus egyetem is képviselteti magát a híres oktatási kiállításon, és elmondható, hogy nagy az érdeklődés az intézmények iránt.

Fotó: Lambert Attila

Vámossy ErzsébetMagyar Kurír