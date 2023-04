Veres András püspök a pápalátogatásról: Megerősítést várunk a Szentatyától

„Nagy örömmel és várakozással tekintünk a Szentatya immár második magyarországi látogatása elé. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után, amikor csak egy napot tudott velünk tölteni, most ez a háromnapos találkozás nagy lehetőséget kínál arra, hogy személyesebben és közvetlenebbül megismerhesse hazánkat – mondta az interjú elején Veres András püspök, hozzátéve: a Szentatya látogatásának bejelentése után azonnal elkezdtünk imádkozni minden szentmise után utazása kegyelmi ajándékaiért, amelyekben reménykedünk” – fogalmazott Veres András az interjú elején.

– Mit jelent a magyar egyház számára Péter utódának a látogatása?

– Legalább két dolgot. Egyrészt nagyon örülünk, hogy megtiszteli országunkat egy második látogatással. Ugyanakkor, miként Európában – sőt túlzás nélkül állíthatjuk, az egész világon –, nagy változások zajlanak, nemcsak a társadalomban, hanem az Egyházban is, ezért nagyon fontos számunkra, hogy ebben a nagy változásban halljuk Krisztus földi helytartójának gondolatait, iránymutatásait.

– Milyen gyümölcsöket remél a pápalátogatástól?

– Mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újraindításának harmincadik évfordulóját is most ünnepeljük, különösen az ifjúsággal való találkozást helyeztük a Szentatya látogatásának középpontjába. Így egyrészt az egyetemen, másrészt a Papp László Sportarénában lesz egy-egy találkozó a pápával, mert nagyon bízunk abban, hogy a fiatalok, akik személyesen is találkozhatnak a Szentatyával, olyan számukra szóló üzenetet kapnak tőle, amellyel sikerül őket megerősíteni a hitben, a krisztusi úton haladásban. Erre azért is van szükség, mert nagyon gyakran azt tapasztalhatják a mai világban, hogy nem sokan, vagy a korábbinál sokkal kevesebben választják a keresztény értékrendet, a keresztény életet. Bízunk benne, hogy sokan megfogadják majd a Szentatya tanácsait, útmutatását, és ezzel egy új élet kezdődhet el a magyar katolikus egyházban is.

– 1991-ben Szent II. János Pál pápa történelmi látogatást tett Magyarországon. Mit jelentett ez az akkori magyar egyháznak, társadalomnak, illetve mit adhat Ferenc pápa mostani látogatása a magyaroknak?

– Annak idején Szent II. János Pál pápa első magyarországi látogatását – emlékszem rá, mint fiatal pap – nagyon nagy érdeklődéssel követték nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, hiszen egy volt kommunista államba látogatott akkor a Szentatya, ami különlegességnek számított. Nekünk, magyaroknak különösen fontos volt ez abban a pillanatban, amikor egy felszabadult nemzeti egyház kereste a tovább haladás, a fejlődés útját. Akkor II. János Pál pápa egyértelmű, világos tanítást adott nekünk a hit, az egyházi élet, a társadalom megújítására. Hisszük, hogy most is, amikor egész Európában nemcsak a társadalom, hanem az Egyház is nagy változás közepette él, Ferenc pápa tud nekünk megerősítést adni, segíteni a tovább építkezésünket, hiszen mind a fiatalokkal, mind a családokkal sokat kell dolgoznunk a hit továbbadásáért, az Egyház és a társadalom megújításáért. Ebben remélünk és várunk segítséget a Szentatyától.

