Vértanúink nyomában – Megemlékező zarándoklatot szerveztek Nagyváradon

A résztvevőket a nőszövetségek lelkivezetői – Pék Sándor, Szabó Ervin és Blaga Antoniu plébánosok, valamint Nagy Jácint spirituális – kísérték és vezették az imádságos alkalmon.



Az első állomás a székesegyház volt, ahol a zarándokok Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök oltáránál gyűltek össze. Itt Pék Sándor plébános ismertette a főpásztor életének tanúságtételét, kiemelve hitének rendíthetetlenségét és Krisztus iránti hűségét. A közös imádság után a megemlékezés a püspöki palota kápolnájában folytatódott, ahol Böcskei László megyéspüspök szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében felidézte, hogy e szent helyen nyerte el az egyházi rend szentségét Apor Vilmos mint pap, valamint Bogdánffy Szilárd mint diakónus. A főpásztori áldást követően a lelki út a Kanonok sor 13. szám alatti közösségi teremben folytatódott.



Itt a nőszövetségek elnöknői – Fleisz Judit, Zalder Éva-Mária és Benedek Ramóna tanárnő – gondosan előkészített történelmi, irodalmi és egyháztörténeti bemutatókkal segítették a résztvevőket abban, hogy mélyebben megismerjék a két vértanú életpéldáját. Tanúságtételük által a jelenlévők lelki erőt meríthettek, hogy Istenhez és az Egyházhoz való hűségük megerősödjék.



A zarándoklat záróállomása a Barátok templomának kriptája volt, ahol Györgypál Albert vértanú pap sírjánál Szabó Ervin plébános fogadta az egybegyűlteket. A közös imádság után a kegyelet virágait helyezték el a sírnál, csendes főhajtással tisztelegve a hitvalló életáldozat előtt.



A zarándoklatot a résztvevők papi hivatásokért ajánlották fel, kérve a gondviselő Istent, hogy ébresszen új hivatásokat, és ajándékozza meg az egyházmegyét Krisztus Szíve szerinti, hűséges lelkipásztorokkal.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Nagyvárad Székesegyházi Plébánia Facebook-oldala

Magyar Kurír