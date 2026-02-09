Vessenek véget ennek a súlyos bűnnek! – Leó pápa üzenete az emberkereskedelem elleni világnapra

A Szentatya üzenetét a Feltámadt Krisztus „Békesség nektek” (Jn 20,19) köszöntésével kezdte, mondván, hogy ezek a szavak a megújult emberiség felé vezető utat mutatják.

„A valódi béke ott kezdődik, hogy elismerjük és óvjuk azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert felruházott. Sajnos azonban korunkban, amikor egyre inkább elharapózik az erőszak, sokan kísértést éreznek arra, hogy a békét fegyverek révén keressék, mintegy saját hatalmuk érvényesítésének feltételeként” – állapította meg üzenetében a pápa.

A konfliktusokban a háborút támogatók az emberi élet veszteségét járulékos kárnak tartják, mely politikai vagy gazdasági okokból feláldozható.

Az emberi élet feletti uralom és megvetés táplálja az emberkereskedelmet is, hiszen a fegyveres konfliktusok és a geopolitikai instabilitás olyan helyzeteket teremtenek, amelyeket az embercsempészek kihasználnak az úton lévő emberek kizsákmányolására.

A geopolitikai bizonytalanság és a fegyveres konfliktusok termékeny talajt nyújtanak az emberkereskedőknek, akik a legsérülékenyebbeket használják ki, különösen a kitelepítetteket, a migránsokat és a menekülteket.

A pápa ezután rámutatott a „kiber­rabszolgaság” terjedésére is, amelynek során embereket csábítanak be online csalási hálózatokba, majd kábítószer‑csempészethez, csalásokhoz és más bűncselekményekhez használják fel őket. „Az áldozatot arra kényszerítik, hogy az elkövető szerepét vegye magára, ami tovább mélyíti lelki sebeit” – írta a pápa.

Ezek az erőszakformák nem elszigetelt esetek, hanem egy olyan kultúra tünetei, amely elfelejtette, hogyan kell úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeret.”

Béke és emberi méltóság

Ilyen fájdalom és társadalmi kihívások közepette Leó pápa imára és tudatosságra szólít. Az imádság az a „kis láng”, amelyet meg kell őriznünk a viharban, hogy legyen erőnk ellenállni az igazságtalanságnak és a közönynek. A tudatosság pedig segít felismerni és legyőzni a kizsákmányoló rendszereket a közösségekben és a digitális térben.

Az emberkereskedelem erőszakát csak úgy tudjuk leküzdeni, ha úgy tekintünk minden egyénre mint Isten szeretett gyermekére.

A Szentatya kifejezte háláját mindazoknak a személyeknek és hálózatoknak, akik az emberkereskedelem áldozatainak segítségére sietnek, köztük azoknak is, akik maguk is átélték ezt a súlyos csapást: „Isten áldja meg őket bátorságukért, hűségükért és fáradhatatlan munkájukért.”

Bakhita Szent Jozefina közbenjárásába ajánlotta a pápa mindazokat, akik megemlékeznek erről a napról.

„Csatlakozzunk mindannyian ahhoz az úthoz, amely egy olyan világ felé vezet, ahol a béke nem pusztán a háború hiánya, hanem »fegyvertelen és lefegyverző«, és minden ember méltóságának teljes tiszteletén alapul.”

Február 8. a szudáni származású rabszolga, később szerzetesnő, Bakhita Szent Jozefina liturgikus emléknapja. E napot Ferenc pápa 2015-ben az emberkereskedelem elleni fellépés napjává nyilvánította, és imanapot hirdetett az emberkereskedelem és a modern kori rabszolgaság felszámolásáért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír