Világosító – Megjelent a Pécsi Egyházmegye nagyböjti lelkigyakorlatos füzete

A Pécsi Egyházmegye, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség (PEKEL) közös kiadványa a szerkesztők szándéka szerint azzal a céllal született, hogy segítse az olvasót a nagyböjti időszakban – hamvazószerdától kezdve a nagyhéten át egészen húsvétig – Krisztus szenvedésének és feltámadásának ünnepére felkészülni.

A 74 oldal terjedelmű kiadványban ezúttal is grafikai jelek igazítják útba az olvasót a napi szentmise szentírási szakaszai, a Pécsi Egyházmegye lelkipásztorainak gondolatai, családok rövid tanúságtételei és a napi imádságok között, melyek abban nyújtanak segítséget, hogy húsvétkor valóban megéljük a feltámadt Krisztussal való találkozás örömét.

A nagyböjti Világosító főpásztori köszöntőjében Felföldi László pécsi megyéspüspök hangsúlyozza, hogy Istenre figyelésünk alappillérévé kell tenni a csendben való ráfigyelést, ahogy Jézus is azért ment a puszta csendjébe, hogy ott az Atya szavára figyeljen. Ebben a jelenlétben és ráfigyelésben segít a böjt: a testi, szellemi, lelki csend. A mi böjtjeinknek is ez ad értelmet és lényeget. De a böjt és minden lemondás, áldozatvállalás is csak annyiban lehet jó és hasznos, amennyiben segít és erősít az Istenre való figyelésben, a tisztább hallásban, a mélyebb kapcsolatban – idézi a főpásztor gondolatait a Világosító.

A füzet ötletgazdája Kovács József püspöki titkár, egyetemi lelkész.

A 18–35 éveseket megszólító, de az annál idősebb korosztály számára is hasznosan forgatható kiadvány nyomtatott formában (korlátozott számban) elérhető a Pécsi Egyházmegye templomaiban, illetve digitálisan letölthető a PEKEL honlapján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír