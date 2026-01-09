Vízkereszt ünnepe Nagyváradon – KÉPRIPORT

A szentmise elején a főpásztor ara emlékeztetett: fontos, hogy megerősödjünk és észrevegyük, Isten megérkezett hozzánk, belépett emberi életünkbe.

Vízkereszt az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az Egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és ezen a napon szentelik meg templomainkban a vizet. Ezzel a vízzel hinti meg a pap a lakásokat, amikor a házszentelés alkalmával elviszi a karácsonyi örömhírt a családokhoz, és együtt imádkoznak Isten áldását kérve az új esztendőre.

Az ajtófélfára ilyenkor felkerül a kereszt jele, az évszám és a három betű: C/G + M + B, ami egyik értelmezés szerint a három napkeleti bölcs latin nevének kezdőbetűi (Caspar, Melchior, Balthasar vagy Gáspár, Menyhért, Boldizsár), vagy a másik értelmezés szerinti latin áldás szavainak kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat! (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!)

A szentmise végén az ünnepi szertartás keretében megszentelt vízből minden jelenlévő vihetett haza saját otthonába.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

