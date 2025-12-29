Vízkereszt ünnepén zárják be a Szent Péter-bazilika szent kapuját

A Szent Péter-bazilika szent kapuját még Ferenc pápa nyitotta meg 2024 szenteste, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év.

A Szent Péter-bazilika szent kapuját csak a szentévek alkalmával nyitják meg, melyekre általában – rendes folyamatban – huszonöt évente kerül sor; a „Porta Sanctát” legutóbb Szent II. János Pál pápa nyitotta meg a 2000-es jubileum idején és Ferenc pápa 2015-ben az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából.

A jelenlegi bronzkapu Vico Consorti 1950-es műve, amely Ferdinando Marinelli firenzei műhelyében készült.

A szent kapuval kapcsolatos részletes ismertető ITT található.

Forrás: iubilaeum2025.va; Stpetersbasilica.info

Fotó: Merényi Zita

