Vízkereszt ünnepén zárják be a Szent Péter-bazilika szent kapuját

Kitekintő – 2025. december 29., hétfő | 12:05
1

A január 6-án 9.30-kor kezdődő szertartást és szentmisét XIV. Leó pápa mutatja be. Az Úr megjelenésének ünnepével hivatalosan is lezárul a szentév.

A Szent Péter-bazilika szent kapuját még Ferenc pápa nyitotta meg 2024 szenteste, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év.

A Szent Péter-bazilika szent kapuját csak a szentévek alkalmával nyitják meg, melyekre általában – rendes folyamatban – huszonöt évente kerül sor; a „Porta Sanctát” legutóbb Szent II. János Pál pápa nyitotta meg a 2000-es jubileum idején és Ferenc pápa 2015-ben az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából.

A jelenlegi bronzkapu Vico Consorti 1950-es műve, amely Ferdinando Marinelli firenzei műhelyében készült.

A szent kapuval kapcsolatos részletes ismertető  ITT található.

Forrás: iubilaeum2025.vaStpetersbasilica.info

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Ferenc pápa #Szent II. János Pál pápa #Szentév #ünnepek #Vatikán #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató