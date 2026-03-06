XIV. Leó az osztrák elnököt fogadta a Vatikánban

A pápai audienciát követően az osztrák politikus tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a Katolikus Egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat.

A megbeszélés során a jelenlegi nemzetközi helyzetre, azon belül kiemelten a konfliktushelyzetekre tértek át, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.

Forrás: Vatikáni Rádió

