XIV. Leó az osztrák elnököt fogadta a Vatikánban

XIV. Leó pápa – 2026. március 6., péntek | 12:10
XIV. Leó pápa március 5-én, csütörtökön délelőtt audiencián fogadta Alexander Van der Bellent, Ausztria szövetségi elnökét az Apostoli Palotában. A migráció, a nemzetközi konfliktushelyzet és a békés megoldások keresése szerepelt a megbeszélések fő témái között.

A pápai audienciát követően az osztrák politikus tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a Katolikus Egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat.

A megbeszélés során a jelenlegi nemzetközi helyzetre, azon belül kiemelten a konfliktushelyzetekre tértek át, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Vatican Media

Magyar Kurír

