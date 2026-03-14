XIV. Leó beköltözött az Apostoli Palota pápai lakosztályába

A pápa eddig a Palazzo del Sant’Uffizióban lakott, ahol korábban is, amikor még a Püspöki Dikasztérium prefektusa volt.

A felújított pápai lakosztály az Apostoli Palota harmadik emeletén (loggiáján) található. Több helyiségből áll; itt van a pápa dolgozószobája, aminek ablakából a Szentatya elimádkozza az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal; valamint a lakosztályban van egy könyvtár és egy kis kápolna is.

Ferenc pápa 2025. április 21-i halála után azonnal lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályt, a vatikáni hagyománynak megfelelően, jóllehet soha nem lakott ott az elhunyt egyházfő. 2025. május 11-én távolították el a pecséteket, nem sokkal később pedig megkezdték a lakosztály felújítását.

Az első pápa, aki ezekben a szobáiban lakott Szent X. Piusz volt (1903–1914).

