XIV. Leó beköltözött az Apostoli Palota pápai lakosztályába

XIV. Leó pápa – 2026. március 14., szombat | 19:05
Március 14-én, szombat délután XIV. Leó pápa beköltözött az Apostoli Palota pápai lakosztályába, és néhány legközelebbi munkatársával elfoglalta az elődei által használt szobákat – erősítette meg a hírt Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója.

A pápa eddig a Palazzo del Sant’Uffizióban lakott, ahol korábban is, amikor még a Püspöki Dikasztérium prefektusa volt.

A felújított pápai lakosztály az Apostoli Palota harmadik emeletén (loggiáján) található. Több helyiségből áll; itt van a pápa dolgozószobája, aminek ablakából a Szentatya elimádkozza az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal; valamint a lakosztályban van egy könyvtár és egy kis kápolna is.

Ferenc pápa 2025. április 21-i halála után azonnal lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályt, a vatikáni hagyománynak megfelelően, jóllehet soha nem lakott ott az elhunyt egyházfő. 2025. május 11-én távolították el a pecséteket, nem sokkal később pedig megkezdték a lakosztály felújítását.

Az első pápa, aki ezekben a szobáiban lakott Szent X. Piusz volt (1903–1914).

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Szalontai Anikó/Magyar Kurír

