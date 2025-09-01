XIV. Leó fogadta Zimbabwe elnökét

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 1., hétfő | 12:03
XIV. Leó pápa augusztus 30-án, szombaton délelőtt audiencián fogadta Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnököt a vatikáni Apostoli Palotában. Ezt követően az afrikai politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával – számolt be a Szentszék Sajtóirodája.

Az államtitkárságon tartott megbeszéléseken hangsúlyozták a Szentszék és Zimbabwe közötti jó kapcsolatokat. 

A felek a dél-afrikai ország politikai és gazdasági helyzetének több aspektusáról is beszéltek, különösen a kormánynak a helyi egyházzal folytatott együttműködésről az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem területén. 

A zimbabwei államfő Parolin bíborossal tárgyal

„A megbeszélések során véleményt cseréltek a regionális kérdésekről is, kiemelve a multilateralizmus, a párbeszéd és az együttműködés előmozdításának fontosságát a nemzetek között” – áll a sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA, Vatican Media

