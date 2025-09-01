XIV. Leó fogadta Zimbabwe elnökét

Az államtitkárságon tartott megbeszéléseken hangsúlyozták a Szentszék és Zimbabwe közötti jó kapcsolatokat.

A felek a dél-afrikai ország politikai és gazdasági helyzetének több aspektusáról is beszéltek, különösen a kormánynak a helyi egyházzal folytatott együttműködésről az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem területén.

A zimbabwei államfő Parolin bíborossal tárgyal

„A megbeszélések során véleményt cseréltek a regionális kérdésekről is, kiemelve a multilateralizmus, a párbeszéd és az együttműködés előmozdításának fontosságát a nemzetek között” – áll a sajtóközleményben.

