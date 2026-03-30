XIV. Leó kinevezései: új helyettes államtitkár, a Pápai Ház prefektusa, olaszországi nuncius

Kolumbiából az Államtitkárságra, az Államtitkárságról az olaszországi nunciatúrára, az olaszországi nunciatúráról pedig a Pápai Ház Prefektúrájára – ez a kinevezési hullám zajlott március 30-án a Szentszéken belül. XIV. Leó kiválasztotta az Államtitkárság általános ügyekért felelős új helyettesét – ez a vatikáni apparátus egyik legfontosabb és legkényesebb posztja,

egyfajta belügyminiszteri szerepkör a Vatikánvárosi Államban.

A tisztséget a júliusban 56 éves Paolo Rudelli érsek tölti be, aki 1995 óta áldozópap, a bergamói egyházmegyéhez tartozik, a morálteológia doktora, és eddig Kolumbia apostoli nunciusa volt. Ez utóbbi feladatot 2023-ban kapta Ferenc pápától, aki 2019-ben címzetes érsekké nevezte ki, majd püspökké szentelte, 2020 januárjában pedig zimbabwei követévé nevezte ki. Strasbourgból helyezte át, ahol a Szentszék Európa Tanács melletti állandó megfigyelőjeként szolgált.

Rudelli tapasztalata a szentszéki diplomáciában azonban több mint húsz évre, pontosan 2001-re nyúlik vissza: dolgozott az ecuadori és lengyelországi pápai képviseleteken, valamint az Államtitkárság általános ügyekért felelős részlegén is. Most XIV. Leó döntése alapján ennek a részlegnek a vezetője lesz. Ez a pápa második jelentős kinevezése az Államtitkárságon a tavaly novemberi után, amikor a nigériai teológust és kánonjogászt, Anthony Onyemuche Ekpót nevezte ki tanácsosnak.

A bizalom gesztusa

„A Szentatya, Leó pápa hívása, hogy munkatársként közvetlenül segítsem legfőbb küldetésének gyakorlásában az Államtitkárságon, a bizalom nem remélt gesztusa, amely mélyen megtisztel” – nyilatkozta közleményében maga Rudelli.

A hit által vezérelve biztosított mindenkit arról, hogy „a Praedicate evangelium apostoli konstitúció szellemében” vállalja a szolgálatot, tudatában annak, hogy számíthat a bíboros államtitkár vezetésére, valamint a tanácsos és a részleg teljes személyzetének együttműködésére. Az új helyettes különösen rangos földije, Szent XXIII. János pápa közbenjárására bízza magát.

Az olaszországi és San Marinó-i nunciatúra

Rudelli érsek a venezuelai Edgar Peña Parrát követi, akit Leó pápa ugyanazon a napon Olaszország és a San Marino Köztársaság apostoli nunciusává nevezett ki. Peña Parrát még Ferenc pápa nevezte ki helyettesnek 2018. augusztus 15-én; Mozambikból hívta vissza. 2015-től vezette a kelet-afrikai ország nunciatúráját, ahol részt vett a kormány és az ellenzéki párt közötti béketeremtő közvetítőcsoport munkájában is.

Az 1960-as születésű, nagy tapasztalatú diplomata korábban szolgált Kenyában, Jugoszláviában, Hondurasban és Mexikóban, majd Pakisztánban volt pápai követ. Peña Parra volt a második latin-amerikai (az argentin Leonardo Sandri után), aki betöltötte a helyettes államtitkári posztot.

A Pápai Ház Prefektúrájának új vezetője

Március 30-tól tehát Peña Parra lesz a Via Pón található nunciatúra vezetője, amelynek élén 2024 óta a bosnyák Petar Rajič érsek állt. Rajičot ugyanaznap délelőtt nevezték ki a Pápai Ház új prefektusává.

Ez a tisztség 2023 óta üresen állt, amikor Georg Gänswein érsek befejezte megbízatását, majd a balti államok (Lettország, Észtország, Litvánia) nunciusának nevezték ki.

Éppen Rajič volt az, aki 2019-től ugyanezen balti országok nunciusaként szolgált, mielőtt 2024-ben Olaszországba érkezett. Az érsek így mostantól a prefektúra munkáját irányítja, amely a Római Kúria azon szerve, amely a belső rendért és a pápa mindennapi életének menedzseléséért felelős, beleértve a hivatalos kihallgatások szervezését is.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír