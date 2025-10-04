XIV. Leó pápa aláírta Dilexi te kezdetű apostoli buzdítását a szegények iránti szeretetről

XIV. Leó pápa – 2025. október 4., szombat | 15:08
1

Október 4-én, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusára, boldog halálára emlékezik az Egyház, Leó pápa aláírta első apostoli buzdítását. A Dilexi te (magyarul: Szerettelek téged) kezdetű, a szegények iránti szeretetről szóló pápai dokumentumot október 9-én, csütörtökön délelőtt mutatják be a nyilvánosságnak a Szentszék Sajtóközpontjában.

Dilexi te (Szerettelek téged) kezdetű pápai dokumentum a szegények iránti szeretet témájával foglalkozik. Az apostoli buzdítás címe a Jelenések könyvéből vett részletre utal (vö. Jel 3,9).

A Szentatya október 4-én, szombaton délelőtt az Apostoli Palota magánkönyvtárában írta alá első apostoli buzdítását, Edgar Peña Parra érsek, a vatikáni Államtitkárság általános ügyekért felelős helyettes államtitkára jelenlétében.

XIV. Leó a dokumentum címében emlékeztet elődje, Ferenc pápa negyedik és egyben utolsó, Dilexit nos (Szeretett minket) kezdetű enciklikájára, amely a Jézus Szíve-tiszteletről, „Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről” szól, és 2024. október 24-én jelent meg.

A Szentszék Sajtóközpontja bejelentette továbbá, hogy a pápa apostoli buzdítását október 9-én, csütörtökön délelőtt, 11.30-kor sajtótájékoztatón mutatják be. 

Az eseményen felszólal Michael Czerny SJ bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálata Dikasztériumának prefektusa; Konrad Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás, a szegényeket segítő pápai alamizsnahivatal vezetője. A dokumentum bemutatásában részt vesz továbbá Frédéric-Marie Le Méhauté franciaországi és belgiumi ferences provinciális (online), valamint Clémence nővér, a római Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség tagja. 

