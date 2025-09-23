XIV. Leó pápa az ALS-sel élő betegeknek: Életünk minősége a szeretettől függ

Leó pápa üzenete elején kifejezte, csodálattal és hálával tölti el az eseményen összegyűlt kutatók és tudósok jelenléte. „Zsidó testvéreink a tikkun olam kifejezéssel mondják, hogy Isten egyik nagy, az emberiségre bízott feladata, hogy befejezze és tökéletesítse a gyönyörű teremtést, amelyet nekünk adott. Elődöm, II. János Pál pápa azt írta, hogy

ha egy művészt nem lehet megakadályozni abban, hogy használja kreativitását, akkor azokat sem szabad megakadályozni abban, hogy Isten adta tehetségüket mások szolgálatában használják, akik különleges tehetséggel rendelkeznek a tudomány és a technológia fejlesztése terén.

Az elmúlt évtizedben – minden tudásotokat és szenvedélyeteket felhasználva a motoros neuronbetegségek megértése és az általuk okozott szenvedés enyhítése érdekében – figyelemre méltó előrelépést tettetek.”

A pápa kifejezte, ahogy mindenki, ő is hálás azért a számtalan óráért, amit azzal töltenek, hogy megpróbálnak előrelépni a kutatásaikban, és forrásokat találni értékes munkájuk folytatásához. A Szentatya köszönetet mond a Northwestern Medicine Les Turner ALS Központban és másutt tudományos kutatást végző férfiaknak és nőknek, és bátorítja őket a további helytállásra.

„Hiszem, hogy ti is angyalok vagytok!”

Leó pápa kifejezte háláját azért is, hogy ennyi egészségügyi szakemberhez – orvosok, ápolók, terapeuták, gyógytornászok és szociális munkások – szólhat, és ami a legfontosabb, hogy számos barát és családtag is jelen van. Az ALS-sel és más motoros neuronbetegséggel élők iránti gondoskodásuk és együttérzésük inspirációt jelent a pápának és sok más embernek is. „Mint muszlim barátaink is elmondják, a hadísz hagyomány szerint 70 ezer angyal van jelen, amikor az ápolók reggel megérkeznek. És este további 70 ezer angyal érkezik. Hiszem, hogy ti is angyalok vagytok” – tette hozzá Leó pápa.

Elismerően szólt arról, hogy odaadással, tudással és szakértelemmel gondoskodnak a betegségben szenvedő testvéreikről, családtagjaikról, barátaikról. Ez a gondoskodás gyakran nagy személyes áldozattal jár. Akik az ALS-ben szenvedők mindennapos gondozásának szentelik magukat mint családtagok és barátok, a legnagyobb emberiességet mutatják meg nekünk.

Ti vagytok azok az irgalmas szamaritánusok, akikről Jézus beszélt.”

Az emberi élet minősége nem az elért eredményektől függ

Leó pápa ezután a betegekhez fordult. „Hadd mondjak valamit nektek, akik ALS-sel éltek: különleges helyet foglaltok el gondolataimban és imáimban. Nehéz terhet kaptatok. Bárcsak ne így lenne! Mindazonáltal

szenvedésetek lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzétek és megerősítsétek a mély igazságot: az emberi élet minősége nem az elért eredményektől függ. Életünk minősége a szeretettől függ.

Szenvedéseitekben megtapasztalhatjátok az emberi szeretet egy korábban ismeretlen mélységét. Növekedhettek a hálában mindenért, ami volt, és azokért az emberekért, akik most gondoskodnak rólatok. Most mély értelmet adhattok a teremtés szépségének, az e világi életnek és a szeretet misztériumának.”

A Szentatya imádkozik a betegekért, hogy ne adják fel a küzdelmet, hogy a csalódottság, a reménytelenség vagy a kétségbeesés el ne uralkodjon rajtuk, inkább adják át magukat az emberi lét misztériumának, gondozóik szeretetére és Isten ölelésére bízva magukat.

Nem a halálé az utolsó szó, mert a szeretet legyőzi a halált

A pápa üzenetében a gyászolókhoz is szólt, akik miután gondoskodtak az ALS-ben szenvedő szeretteitekről, most gyászolják a halálukat. A szeretetet megtisztította a szolgálat, majd a gyász.

Megtanultátok és mindennap mélyebbre hatoltok a legmélyebb misztériumba, hogy nem a halálé az utolsó szó. A szeretet legyőzi a halált. A szeretet legyőzi a halált”

– ismételte a pápa, majd végül személyes hangon köszöntötte a Gaffen házaspárt, akik közel ötven éve ápolják nem is annyira Les Turner emlékét, hanem inkább az életét. Elkötelezettségük és energiájuk sok-sok ember életét gazdagította. „Nézzenek csak körül ma! Mindezek az emberek értetek vannak itt, nagy szívetek miatt.”

Leó pápa befejezésül megköszönte a felkérést, hogy beszédet mondjon, valamint az alapítvány munkáját, kérve: legyen ez az összejövetel áldás forrása mindenki számára!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican News

Magyar Kurír