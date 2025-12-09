XIV. Leó pápa az ukrán elnököt fogadta Castel Gandolfóban

A megbeszélés során – amelynek középpontjában az Ukrajnában zajló háború állt – a Szentatya megerősítette a párbeszéd folytatásának szükségességét, és megismételte sürgető óhaját, hogy a folyamatban lévő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezessenek.
Nem maradt el a háborús foglyok kérdésének megvitatása sem, valamint annak hangsúlyozása, hogy biztosítani kell az ukrán gyermekek mielőbbi visszatérését családjaikhoz.
Forrás: Szentszéki Sajtóközpont
Fotó: Vatican News
Hollósi Judit/Magyar Kurír
