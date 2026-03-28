XIV. Leó pápa búcsút vett a Monacói Hercegségtől, és visszatér Rómába

A XIV. Leó pápát szállító helikopter rotorja 17.25 körül kezdett forogni. Március 28-án, több mint nyolc órával reggeli érkezése után a pápa befejezte apostoli látogatását a Monacói Hercegségben, amely pontifikátusának második külföldi és egyben első európai útja volt.

A monacói helikopter-leszállóhelyen – a tengerrel a háttérben – zajlott a búcsúztatási ceremónia. Miután a váróteremben köszöntötte a helyi kíséretet és a monacói delegációt, a Szentatya elvonult a díszőrség előtt, majd búcsút vett II. Albert hercegtől és Charlène hercegnétől. Rövid beszélgetésük során Leó pápa köszönetet mondott a vendégszeretetért.

Köszönet a szívélyes fogadtatásért

XIV. Leó ezt követően beszállt a helikopterbe. A gép 17.30 körül emelkedett fel, és néhány perc múlva már magasan járt az égen. A II. Albert hercegnek küldött táviratában a Szentatya mély háláját fejezte ki az uralkodópárnak, a hercegi családnak, a kormánynak és Monaco népének „a szívélyes fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért”, amelyben az apostoli út során részesült.

Imádkozom – írta a Szentatya –, hogy a Mindenható Isten áldja meg mindannyiukat békével és erővel”. Majd apostoli áldását adta rájuk.

XIV. Leó pápa így köszönt el a hercegségtől, visszaindulva Rómába. A Szentatyát szállító helikopter várhatóan körülbelül 19.30-kor landol a vatikáni helikopter-leszállón.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír