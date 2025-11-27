XIV. Leó pápa elindult első apostoli útjára Törökországba és Libanonba

A Shepherd One hívójelű pápai repülőgép csütörtökön reggel 7.58-kor szállt fel Róma Fiumicino repülőteréről, úticélja Ankara, Törökország fővárosa. A landolás az Ankara-Esenboğa nemzetközi repülőtéren helyi idő szerint 12.30-kor (magyar idő szerint 10.30-kor) várható.

Az ITA Airways Airbus A320neo repülőgépének fedélzetén, a Szentatya ülőhelyénél, az elválasztófalon a Jó Tanács Anyja kegykép reprodukcióját helyezték el, az ikon a Boldogságos Szűz Mária egyik, az Ágoston-rendi szerzetesek számára kedves kegyképe. A Szűzanyát a kis Jézussal együtt ábrázoló festmény az olaszországi Genazzano dombvidéki templomának oltárán látható, a kegyhelyen a 13. század óta szolgálnak Ágoston-rendiek.

XIV. Leó pápa mindössze két nappal azután, hogy Péter utódjává választották, meglátogatta a genazzanói templomot. A látogatás során imádkozott a Jó Tanács Anyja ősi kegyképe előtt, amely az albániai Shkodra (Szkutari) városából származik.

XIV. Leó pápa első apostoli útja Törökországban, Ankarában kezdődik, ahol az első állomás a Török Köztársaság atyja, Mustafa Kemal Atatürk mauzóleuma lesz. Ezt követően a Szentatya az elnöki palotában találkozik Recep Tayyip Erdoğan elnökkel, majd beszédet mond a polgári hatóságok és a diplomáciai testület tagjai előtt. Utána a pápai repülőgéppel Isztambulba utazik.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír