XIV. Leó pápa elindult első apostoli útjára Törökországba és Libanonba

XIV. Leó pápa – 2025. november 27., csütörtök | 8:32
XIV. Leó pápa november 27-én, csütörtökön reggel Róma Fiumicino repülőteréről indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet, hogy az egység, a remény és a béke jelét vigye el az ott élők számára.

A Shepherd One hívójelű pápai repülőgép csütörtökön reggel 7.58-kor szállt fel Róma Fiumicino repülőteréről, úticélja Ankara, Törökország fővárosa. A landolás az Ankara-Esenboğa nemzetközi repülőtéren helyi idő szerint 12.30-kor (magyar idő szerint 10.30-kor) várható.

Az ITA Airways Airbus A320neo repülőgépének fedélzetén, a Szentatya ülőhelyénél, az elválasztófalon a Jó Tanács Anyja kegykép reprodukcióját helyezték el, az ikon a Boldogságos Szűz Mária egyik, az Ágoston-rendi szerzetesek számára kedves kegyképe. A Szűzanyát a kis Jézussal együtt ábrázoló festmény az olaszországi Genazzano dombvidéki templomának oltárán látható, a kegyhelyen  a 13. század óta szolgálnak Ágoston-rendiek.

XIV. Leó pápa mindössze két nappal azután, hogy Péter utódjává választották, meglátogatta a genazzanói templomot. A látogatás során imádkozott a Jó Tanács Anyja ősi kegyképe előtt, amely az albániai Shkodra (Szkutari) városából származik.

XIV. Leó pápa első apostoli útja Törökországban, Ankarában kezdődik, ahol az első állomás a Török Köztársaság atyja, Mustafa Kemal Atatürk mauzóleuma lesz. Ezt követően a Szentatya az elnöki palotában találkozik Recep Tayyip Erdoğan elnökkel, majd beszédet mond a polgári hatóságok és a diplomáciai testület tagjai előtt. Utána a pápai repülőgéppel Isztambulba utazik.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír

