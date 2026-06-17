XIV. Leó pápa felhívása: Kérjük az Urat, hogy tegye lehetővé az igazságos és tartós békét!

„Elégedettséggel tölt el, hogy megállapodás született az Iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között, melyet pénteken írnak alá, s amely a párbeszéd és a tárgyalások türelmes munkájának biztató eredménye. Hálámat fejezem ki azoknak az országoknak, amelyek közreműködtek a felek találkozásának előmozdításában és e megállapodás létrejöttének lehetővé tételében.

Kívánom, hogy ez a megállapodás hozzájáruljon a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, és előmozdítsa a népek közötti párbeszéd és együttműködés útjait.

Ezzel szemben aggasztó hírek érkeznek a tovább súlyosbodó ukrajnai háborúról: nagyszámú ártatlan áldozat, megölt mentődolgozók, lángok által elpusztított templomok és kulturális örökséghez tartozó helyszínek. Közel vagyok mindazokhoz, akik szeretteiket gyászolják, a sebesültekhez és mindazokhoz, akik az erőszak közepette is bátran szolgálják az életet.

Mindenkit kérek, hogy imádkozzon e háború befejeződéséért.

Kérjük az Urat, hogy nyisson utakat a párbeszéd előtt, oltsa ki a gyűlöletet, és tegye lehetővé az igazságos és tartós békét!”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír