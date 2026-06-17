XIV. Leó pápa felhívása: Kérjük az Urat, hogy tegye lehetővé az igazságos és tartós békét!

XIV. Leó pápa – 2026. június 17., szerda | 19:20
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Június 17-én, szerdán a Szentatya általános kihallgatás keretében találkozott az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett zarándokokkal a Szent Péter téren. A beszédében visszatekintett spanyolországi apostoli látogatására, majd megemlékezett a súlyosbodó ukrajnai háborúról és megismételte felhívását a béke érdekében.

„Elégedettséggel tölt el, hogy megállapodás született az Iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között, melyet pénteken írnak alá, s amely a párbeszéd és a tárgyalások türelmes munkájának biztató eredménye. Hálámat fejezem ki azoknak az országoknak, amelyek közreműködtek a felek találkozásának előmozdításában és e megállapodás létrejöttének lehetővé tételében.

Kívánom, hogy ez a megállapodás hozzájáruljon a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, és előmozdítsa a népek közötti párbeszéd és együttműködés útjait.

Ezzel szemben aggasztó hírek érkeznek a tovább súlyosbodó ukrajnai háborúról: nagyszámú ártatlan áldozat, megölt mentődolgozók, lángok által elpusztított templomok és kulturális örökséghez tartozó helyszínek. Közel vagyok mindazokhoz, akik szeretteiket gyászolják, a sebesültekhez és mindazokhoz, akik az erőszak közepette is bátran szolgálják az életet.

Mindenkit kérek, hogy imádkozzon e háború befejeződéséért.

Kérjük az Urat, hogy nyisson utakat a párbeszéd előtt, oltsa ki a gyűlöletet, és tegye lehetővé az igazságos és tartós békét!”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#általános kihallgatás/katekézis #Ázsia és Közel-Kelet #béke #háború Ukrajnában #Vatikán #XIV. Leó pápa

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