XIV. Leó pápa Filippo Iannone érseket nevezte ki a Püspöki Dikasztérium új prefektusává

Ez volt első dikasztériumi prefektusi kinevezés, amiről Leó pápa döntött; és amelyre sokan az elsők között számítottak, vagyis az „utód” kinevezésére, hiszen a Püspöki Dikasztériumot 2023 januárjától 2025 májusáig Robert Francis Pervost maga vezetette.

Megerősítette az eddigi titkár és az altitkár kinevezését

A Szentszéki Sajtóközpont kinevezésről szóló közleményében olvasható, hogy egyidejűleg a pápa megerősítette Ilson de Jesus Montanari brazil érseket a Püspöki Dikasztérium titkáraként további öt évre (2013-tól tölti be e posztot). A pápa megerősítette a Bosznia-Hercegovinából származó Ivan Kovač prelátust is helyettes titkárként további öt évre.

Jogász és kánonjogász

A december 13-án 68. életévét betöltő Filippo Iannone Nápolyban született, karmelita szerzetes, jogász és kánonjogász, széles körű tapasztalattal rendelkezik, amit bíróságokon, pápai egyetemeken és az érsekként szerzett. Különböző tisztségeket töltött be Rómában, többek között tagja volt az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának, tanácsadója a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjának (ma dikasztérium), tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia jogi bizottságának, elnöke az istentiszteleti helyek építése bizottságának, valamint a laziói püspöki régió oktatási és kulturális bizottságának. 2012-ben XVI. Benedek kinevezte a Római Egyházmegye alhelynökévé. Ferenc pápa 2017-ben áthelyezte őt a Törvényszövegek Pápai Tanácsa segédtitkárává. A következő évben, 2018. április 7-én a tanács elnöke lett.

A püspökök kiválasztásának feladata

Iannone érsek a májusban pápává választott Prevost bíboros két éven át végzett munkáját folytatja majd. A Püspöki Dikasztérium prefektusának szerepe nagyon fontos feladat: segíti a pápát azon pásztorok kiválasztásában, akikre rábízza a joghatóságuk alá tartozó területeken élő egyházi közösségeket. Miután kiválasztotta a püspöknek javasolandó papokat, a végső döntést a pápa hozza meg.

Ferenc pápa 2022 júliusában három nőt is kinevezett a Püspöki Dikasztérium tagjának: Raffaella Petrini nővért, a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának jelenlegi elnökét; Yvonne Reungoat generális anyát, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményének korábbi elöljáróját; valamint Maria Lia Zervinót, a Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének (World Union of Catholic Women's Organisations; WUCWO) korábbi elnökét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír