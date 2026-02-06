XIV. Leó pápa fogadta az albán miniszterelnököt

XIV. Leó pápa – 2026. február 6., péntek | 15:35
2

Február 5-én XIV. Leó pápa kihallgatáson fogadta az Apostoli Palotában Edi Ramát, az Albán Köztársaság miniszterelnökét. Ezt követően a vatikáni Államtitkárságon egyeztetett a politikus a balkáni helyzetről, valamint Albánia európai uniós integrációs folyamatáról.

Edi Rama a pápai audiencia után tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a szívélyes hangú megbeszélések során kiemelték, hogy a Szentszék és Albánia között fennálló kapcsolatok jók, majd közös érdeklődésre számot tartó témákat vitattak meg, amelyek az egyházi és polgári élet kapcsolatát érintették.

Az egyeztetések során áttekintették a főbb regionális kérdéseket, köztük a nyugat-balkáni országok helyzetét, valamint Albánia európai uniós csatlakozásának folyamatát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

