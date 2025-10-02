XIV. Leó pápa fogadta a Bahreini Királyság koronahercegét

A pápai audienciát követően az uralkodó találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, és Mirosław Stanisław Wachowskival, akit Leó pápa szeptember 18-án nevezett ki iraki nunciusnak.

A szívélyes megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a jó kétoldalú kapcsolatok miatt, amelyet tovább kívánnak erősíteni. Megvitatták a bahreini kormány politikáját, mellyel támogatják a vallásközi párbeszédet és a Bahreini Királyságban jelen lévő különböző vallások békés együttélését.

A felek több, közös érdeklődésre számot tartó témát érintettek, köztük azt, hogy sürgősen véget kell vetni a Közel-Keleten folyó háborúnak, és elő kell mozdítani a nemzetek közötti békét – olvasható a látogatásáról kiadott szentszéki sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír