XIV. Leó pápa fogadta a Bahreini Királyság koronahercegét

XIV. Leó pápa – 2025. október 2., csütörtök | 9:44
3

Szeptember 29-én, hétfőn fogadta XIV. Leó pápa az Apostoli Palotában Bahrein koronahercegét, aki az ország miniszterelnöke, Salman bin Hamad Al Khalifát.

A pápai audienciát követően az uralkodó találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, és Mirosław Stanisław Wachowskival, akit Leó pápa szeptember 18-án nevezett ki iraki nunciusnak.

A szívélyes megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a jó kétoldalú kapcsolatok miatt, amelyet tovább kívánnak erősíteni. Megvitatták a bahreini kormány politikáját, mellyel támogatják a vallásközi párbeszédet és a Bahreini Királyságban jelen lévő különböző vallások békés együttélését.

A felek több, közös érdeklődésre számot tartó témát érintettek, köztük azt, hogy sürgősen véget kell vetni a Közel-Keleten folyó háborúnak, és elő kell mozdítani a nemzetek közötti békét – olvasható a látogatásáról kiadott szentszéki sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #Vatikán #XIV. Leó pápa

