Lengyel diplomatát nevezett ki Leó pápa iraki nunciusnak

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 19., péntek | 18:10
XIV. Leó pápa szeptember 18-án Mirosław Stanisław Wachowski prelátust kinevezte iraki apostoli nunciussá, és egyben címzetes érseki rangra emelte. A lengyel diplomata 2004 óta áll a Szentszék szolgálatában. Eddig az államokkal való kapcsolatok altitkára volt.

A kinevezés hírét Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára jelentette be a vatikáni államtitkárság három szekciójának jelenlétében.

Mirosław Stanisław Wachowski 1970-ben született a lengyelországi Piszben. 1996-ban szentelték pappá az ełki egyházmegyében. Kánonjogból diplomázott.

2004-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. Előbb a szenegáli pápai képviseleten dolgozott, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, aztán az ENSZ bécsi irodájában, a lengyelországi apostoli nunciatúrán, végül pedig a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok szekciójában, melynek 2019-től altitkára volt.

Az új iraki nuncius a lengyelen kívül olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul beszél.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

