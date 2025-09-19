Lengyel diplomatát nevezett ki Leó pápa iraki nunciusnak

A kinevezés hírét Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára jelentette be a vatikáni államtitkárság három szekciójának jelenlétében.

Mirosław Stanisław Wachowski 1970-ben született a lengyelországi Piszben. 1996-ban szentelték pappá az ełki egyházmegyében. Kánonjogból diplomázott.

2004-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. Előbb a szenegáli pápai képviseleten dolgozott, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, aztán az ENSZ bécsi irodájában, a lengyelországi apostoli nunciatúrán, végül pedig a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok szekciójában, melynek 2019-től altitkára volt.

Az új iraki nuncius a lengyelen kívül olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul beszél.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír