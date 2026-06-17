XIV. Leó pápa fogadta a dél-koreai államfőt

XIV. Leó pápa – 2026. június 17., szerda | 10:20
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XIV. Leó pápa június 15-én, hétfőn délben a vatikáni Apostoli Palotában fogadta I Dzsemjongot, a Koreai Köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

A Szentszéki Sajtóközpont által közzétett hír szerint a felek az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során hangsúlyozták a Szentszék és a Koreai Köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megjegyezték, hogy a helyi egyház pozitív módon járul hozzá a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkájával. A megbeszélés ezután a következő, 2027-ben Szöulban megrendezendő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi környezet bizonyos aspektusaira összpontosított.

A katolikus egyház Dél-Koreában

Az 52 millió lakost számláló Koreai Köztársaságban közel négy és fél millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52 százaléka vallotta magát vallásosnak, 31 százalék mondta magát nem vallásosnak és 15 százalék ateistának. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57 százaléka nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6 százaléka tartotta magát kereszténynek, ebből 19,7 százalék protestánsnak, 7,9 százalék pedig római katolikusnak, és 15,5 százalék buddhistának vallotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi tíz–húsz évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt emelkedéshez képest.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

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