XIV. Leó pápa fogadta Sevcsuk ukrán érseket

Sevcsuk érsek kiemelte, hogy az ukrajnai görögkatolikus egyház részegyház, de egyben globális, mert jelen van minden földrészen, teljes és látható szeretetközösségben Péter apostol utódával. Tájékoztatta a Szentatyát azokról a kezdeményezésekről is, amelyeken keresztül az ukrajnai görögkatolikus egyház együttműködik az ukrán polgári társadalommal és a nemzetközi közösséggel.

Átadta a pápának a hadifoglyok listáját, melyet közvetlenül az érintettek családjától kapott. Ismét háláját fejezte ki azért a fontos küldetésért, amelyet a Szentszék az oroszok által Ukrajna ellen indított háború kezdete óta folytat az emberi életek megmentéséért.

Az audiencia végén Sevcsuk érsek meghívta Leó pápát Ukrajnába. Ajándékul átadott neki egy szobrot, mely Luciano Capriotti olasz szobrász és kardiológus alkotása, a címe: A békegalamb háború idején.

A Szentatya biztosította a főpásztort arról, hogy állandóan imádkozik Ukrajnáért.

Ez volt a második audiencia, amelyen XIV. Leó pápa fogadta az ukrán görögkatolikus egyház elöljáróját. Az első tavaly május 15-én, szintén az Apostoli Palotában zajlott. Június 28-án újból találkoztak a Szent Péter-bazilikában, amikor a Szentatya a szentévi zarándoklatra érkező ukrán görögkatolikus híveket fogadta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír