XIV. Leó pápa hangsúlyozta a bíborosoknak, számít rájuk – Folytatódik a rendkívüli konzisztórium

Az első nap után nyilvánvaló, hogy a bíborosok a Ferenc pápa által kezdeményezett módon, a párbeszéd és meghallgatás módszertanát alkalmazzák. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírók kérdéseire válaszolva megjegyezte, hogy XIV. Leó pápa azt mondta a bíborosoknak, „számít rájuk”.

A körülbelül 170 bíboros, akik összegyűltek a XIV. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztóriumon – pápasága első konzisztóriumán – a Szinódus és szinodalitás és az Evangelizáció és misszió az Egyházban az Evangelii gaudium fényében témák mellett döntöttek; ezek azok a témák, amelyekről a kétnapos munka során gondolkodnak. A rövid idő miatt ezt a két témát választották a négy közül, amelyek között szerepelt még a liturgia, a Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció a római Kúriáról és annak a helyi egyházaknak nyújtott szolgálatáról.

„Az egyik téma nem zárja ki a másikat” – magyarázta Matteo Bruni az esti sajtótájékoztatón. A pápának jelezték bizonyos témák sürgősségét, illetve az azokról való tárgyalás szükségességét. A bíborosok meg fogják találni a módját, hogy ezeket a többi téma keretében is megvitassák.

A bíborosok egyrészt a szinodalitásról reflektálnak, másrészt a párbeszéd és meghallgatás módszertanát alkalmazzák, körasztaloknál ülve, 20 nyelvi csoportra osztva. Minden felszólalás körülbelül három percig tart. „A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az Egyháztól a harmadik évezredben” – mondta a pápa a bíborosoknak, és a nap végén hozzátette: „Érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok.”

A konzisztórium első része a szinódusi teremben zajlott Ángel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Dikasztériuma proprefektusa elnökletével.

A bíborosok elénekelték a Veni Creatort, felolvastak egy részt Márk evangéliumának 6. fejezetéből, majd meghallgatták Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánjának rövid üdvözlő beszédét és Timothy Radcliffe domonkos bíboros elmélkedését.

Ezután a VI. Pál terembe mentek a csoportmunka folytatására, amelynek végén Leó pápa meghallgatta a zárójelentéseket. Csak az első 9 csoport – amely a helyi egyházak bíborosaiból áll – titkárai mutatták be az elvégzett munkát, valamint azokat az okokat, amelyek a négy téma közül kettő kiválasztásához vezettek. A többi 11 asztal titkárai csak a kiválasztott témák címeit közölték.

A konzisztórium január 8-án a Szent Péter-bazilikában tartott reggeli szentmise után – melyet a pápa a bíborosokkal együtt celebrált – folytatódott.

Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása – az „együttműködés” és „valami új létrehozása”.

„Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet” – ismételte meg XIV. Leó pápa záróbeszédében a VI. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a „kollegialitás tapasztalatának” fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az Egyháztól ma és holnap.

Forrás: Vatican News; Romkat.ro

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír