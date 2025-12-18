XIV. Leó pápa Isaac Herzog izraeli elnökkel beszélt telefonon

XIV. Leó pápa – 2025. december 18., csütörtök | 13:57
December 17-én, délután Isaac Herzog, Izrael Állam elnöke telefonon hívta XIV. Leó pápát a közelgő karácsonyi ünnepek és a zsidó hanuka alkalmából.

A beszélgetés során a közelmúltban Sydney-ben történt terrortámadás fényében a Szentatya ismételten megerősítette, hogy a Katolikus Egyház határozottan elítéli az antiszemitizmus minden formáját, amelyek világszerte félelmet keltenek a zsidó közösségekben és az egész társadalomban.

A Szentatya megújította továbbá felhívását, hogy tartsanak ki a térségben folyamatban lévő béketárgyalások mellett, hangsúlyozva a humanitárius segítségnyújtás terén végzett munkák fokozásának és folytatásának szükségességét is.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

