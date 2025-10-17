XIV. Leó pápa Josef Grünwidlet nevezte ki bécsi érsekké

Josef Grünwidl 1963. január 31-én született Hollabrunnban (Bécsi Főegyházmegye területén). Papnövendékként a bécsi szemináriumba járt, majd filozófiát és teológiát tanult a Bécsi Egyetemen. 1988. június 29-én szentelték pappá a Bécsi Főegyházmegye szolgálatára. Ezt követően a következő tisztségeket töltötte be: plébánoshelyettes a Nepomuki Szent János-templomban, Bécsben (1988–1991); plébánoshelyettes a Bécsújhelyi Dom-templomban (1991–1993); egyházmegyei ifjúsági lelkész (1993–1995); a bécsi érsek személyi titkára (1995–1998); plébános Kirchberg am Wechselben (1998–2014); plébános Perchtoldsdorfban (2014–2023); a Bécsi Főegyházmegye Papi Tanácsának ügyvezető elnöke (2023–2025); a bécsi Stephansdom tiszteletbeli kanonoka (2024–2025); Unter dem Wienerwald püspöki helynöke (2023–2025). 2025 januárjában Ferenc pápa a Bécsi Főegyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki.

