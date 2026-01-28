XIV. Leó pápa katekézise: A hit letéteménye a történelemben kibontakozó élő valóság

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Isten hozott benneteket!

Az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum zsinati konstitúció olvasását folytatva ma a Szentírás és a hagyomány kapcsolatáról elmélkedünk. Kiindulópontként két evangéliumi jelenetet érdemes felidéznünk. Az első az utolsó vacsora termében játszódik. Jézus a tanítványokhoz intézett nagy, végrendeletszerű beszédében kijelenti: „Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. […] amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 14,25–26; 16,13).

A második jelenet pedig Galilea dombvidékére vezet bennünket. A feltámadt Jézus megjelenik a tanítványoknak, akik meglepődve és kételkedve fogadják, ő viszont megbízást ad nekik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, […] és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt 28,19–20). Mindkét jelenetben világosan felismerhető a Krisztus által kimondott szó és annak az évszázadokon át történő továbbadása közötti szoros kapcsolat.

Erről beszél a II. vatikáni zsinat is, s ehhez egy igen kifejező képet használ: „A Szentírás és a szent hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Mivel mindketten ugyanabból az isteni forrásból fakadnak, bizonyos értelemben egyetlen egészet alkotnak, és azonos cél felé tartanak” (Dei Verbum, 9). Az egyházi hagyomány a történelem folyamán kibontakozik az Egyházon keresztül, amely őrzi, értelmezi és megéli Isten igéjét. A Katolikus Egyház katekizmusa (vö. 113. pont) ezzel kapcsolatban az egyházatyák egyik jólismert kijelentésére utal:

A Szentírás előbb íródott az Egyház szívébe, mint anyagi hordozókra”, vagyis a pergamenre írt szent szövegbe.

A fentebb idézett krisztusi szavak nyomán a zsinat kijelenti, hogy

az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével kibontakozik az Egyházban” (DV 8).

Ez a folyamat a „hívők elmélkedése és tanulmányozása” révén történő teljesebb megértés, a „lelki dolgok mélyebb megértéséből” fakadó tapasztalat, valamint – mindenekelőtt – az apostolok utódainak igehirdetése által valósul meg, akik „az igazság biztos karizmáját” kapták. Összefoglalva: „az Egyház a maga tanításában, életében és istentiszteletében megörökíti és az összes nemzedéknek továbbadja mindazt, ami ő maga, és mindazt, amit hisz” (uo.).

Ezzel kapcsolatban közismert Nagy Szent Gergely pápa mondása: „A Szentírás együtt növekszik azokkal, akik olvassák.” [1] Már Szent Ágoston kijelentette, hogy „Isten beszéde egyetlen, mely az egész Írásban fejlődik, és az egyetlen az Ige, mely sok szent szája által szólal meg”. [2]

Isten igéje tehát nem megkövült, hanem élő és szerves valóság, mely a hagyományban fejlődik és növekszik.

A hagyomány a Szentléleknek köszönhetően Isten igéjét igazságának gazdagságában megérti, és a történelem változó keretei között láthatóan megélt alakot ad neki.

Különösen is meggyőző erejű az, amit a szent egyháztanító, John Henry Newman megfogalmazott A keresztény tan fejlődése (An Essay on the Development of Christian Doctrine) című művében. Azt írta, hogy a kereszténység – mind közösségi tapasztalatként, mind tanként – dinamikus valóság, amint azt maga Jézus tanította a vetőmagról szóló példabeszédeivel (vö. Mk 4,26–29): élő valóság, amely belső életerejének köszönhetően fejlődik. [3]

Pál apostol többször is buzdítja tanítványát és munkatársát, Timóteust: „Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset” (1Tim 6,20; vö. 2Tim 1,12.14). A Dei Verbum dogmatikus konstitúció ezt a páli szöveget visszhangozza, amikor így fogalmaz: „A Szent Hagyomány és a Szentírás Isten szavának az Egyházra bízott egyetlen szent letéteménye”, melynek magyarázata „az Egyház élő tanítóhivatalára van bízva, mely tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja” (10. pont). A „letétemény”, „letét” eredeti jelentésében jogi jellegű fogalom, mely arra kötelezi a letéteményest, hogy megőrizze a tartalmat – amely ebben az esetben a hit –, és sértetlenül továbbadja.

Isten igéjének „letéteménye” ma is az Egyház kezében van, és mindannyiunknak kötelességünk azt – az egyházi szolgálatok sokféleségében – továbbra is csorbítatlanul megőrizni, mint a bonyolult történelmen és földi léten keresztül vezető utunk sarkcsillagát.

Végül, szeretteim, hallgassuk ismét a Dei Verbum tanítását, amely kiemeli a Szentírás és a hagyomány összefonódását: ezek – mondja – olyannyira összetartoznak és egymáshoz kapcsolódnak, hogy nem létezhetnek egymástól függetlenül, és együtt, mindegyik a maga módján, az egyetlen Szentlélek működésének segítségével hatékonyan járulnak hozzá a lelkek üdvösségéhez (vö. 10. pont).

*

XIV. Leó pápa felhívása az általános kihallgatás végén:

Tegnap volt a holokauszt nemzetközi emléknapja, amelyen a többmillió zsidó és nem zsidó áldozatra emlékezünk. E fájdalmas megemlékezés alkalmából kérem a Mindenhatót, adja meg, hogy olyan világunk legyen, amelyben nincs többé antiszemitizmus, nincs előítélet, nem nyomnak el és nem üldöznek egyetlen emberi teremtményt sem.

Megismétlem felhívásomat a nemzetek közösségéhez, hogy mindig maradjon éber, és a népirtás borzalma soha többé ne zúduljon egyetlen népre sem, s a kölcsönös tiszteleten és közjón alapuló társadalom épüljön.

