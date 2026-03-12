XIV. Leó pápa Konrad Krajewski bíborost nevezte ki łódźi érseknek

Lengyelországban, Łódźban született, 1963. november 25-én. 1988. június 11-én szentelték pappá. Római teológiai, majd liturgikus tanulmányai után 1995-ben visszatért honos egyházmegyéjébe; a főegyházmegyei szemináriumban, valamint a ferencesek és a szaléziak szemináriumában liturgikát tanított. 1998-ban visszatért Rómába, és a pápa liturgikus teendőiért felelős hivatalba kapott megbízást.

1999. május 12-én pápai ceremonárius lett; ebben a tisztségben, három pápát is szolgált: II. János Pált, XVI. Benedeket és Ferenc pápát. 2013. augusztus 3-án Ferenc pápa főalamizsnássá és címzetes érsekké nevezte ki: azt az útmutatást kapta a pápától, hogy ne maradjon az „íróasztal mögött”, hanem menjen egyenesen Róma utcáira, vagy ahová szükségét látja. Ugyanezen év szeptember 17-én Ferenc pápa püspökké szentelte a Szent Péter-bazilikában.

Róma-szerte mindenki csak don Konrado néven emlegeti, valójában a pápa segítő jobb keze volt a szükséget szenvedőket segítve.

Konrad Krajewskit Ferenc pápa 2018. június 28-án bíborossá kreálta a Szent Péter-bazilikában.

2022. június 5-től a Szeretetszolgálat Dikasztériuma prefektusa volt.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Andreas Solaro/AFP

Kuzmányi István/Magyar Kurír