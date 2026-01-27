XIV. Leó pápa a luxemburgi nagyhercegi párt fogadta a Vatikánban

Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat.
„Utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme.”
A közlemény hangsúlyozza, hogy a felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusra.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News; Vatican Media
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria