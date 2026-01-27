XIV. Leó pápa a luxemburgi nagyhercegi párt fogadta a Vatikánban

XIV. Leó pápa – 2026. január 27., kedd | 10:27
6

XIV. Leó pápa január 23-án fogadta V. Vilmos (Guillaume) luxemburgi nagyherceget és feleségét, Stefánia nagyhercegnét. A Szentszéki Sajtóközpont által kiadott közlemény szerint a nagyherceg ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat.

„Utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme.”

A közlemény hangsúlyozza, hogy a felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Vatican Media

