XIV. Leó pápa megérkezett Libanonba

Az Isztambulból Bejrútba tartó repülőgépen a pápa válaszolt az őt kísérő újságírók néhány kérdésére.

Érkezéskor a repülőgép lépcsőjénél üdvözölte a Libanoni Köztársaság elnöke, Joseph Aoun; a Nemzetgyűlés elnöke, Nabih Berri; miniszterelnök, Nawaf Salam, valamint az antiochiai maronita pátriárka, Béchara Boutros Raï bíboros.

Két hagyományos ruhát viselő gyermek virágot adott át, kenyeret és vizet kínált a pápának. Az üdvözlő ceremónia egy nagy sátorban zajlott, a végén XIV. Leó pápát a köztársasági elnök, a Nemzetgyűlés elnöke és a miniszterelnök elkísérte az elnöki társalgóba, ahol rövid magánbeszélgetésre kerül sor. A nyolc kilométeres autóúton az elnöki palotáig rengeteg hívő transzparensekkel és zászlókkal üdvözölte a pápa libanoni érkezését.

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír