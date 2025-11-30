XIV. Leó pápa megérkezett Libanonba

XIV. Leó pápa – 2025. november 30., vasárnap
1

November 30-án, helyi idő szerint 15.34-kor érkezett a Szentatya a Bejrút – Rafic Hariri nemzetközi repülőtérre Isztambulból. A cédrusok országának fővárosában, első apostoli útjának második állomásán a délutánt a hivatalos találkozóknak szenteli, beszédet tart a hatóságok előtt.

Az Isztambulból Bejrútba tartó repülőgépen a pápa válaszolt az őt kísérő újságírók néhány kérdésére.

Érkezéskor a repülőgép lépcsőjénél üdvözölte a Libanoni Köztársaság elnöke, Joseph Aoun; a Nemzetgyűlés elnöke, Nabih Berri; miniszterelnök, Nawaf Salam, valamint az antiochiai maronita pátriárka, Béchara Boutros Raï bíboros.

Két hagyományos ruhát viselő gyermek virágot adott át, kenyeret és vizet kínált a pápának. Az üdvözlő ceremónia egy nagy sátorban zajlott, a végén XIV. Leó pápát a köztársasági elnök, a Nemzetgyűlés elnöke és a miniszterelnök elkísérte az elnöki társalgóba, ahol rövid magánbeszélgetésre kerül sor. A nyolc kilométeres autóúton az elnöki palotáig rengeteg hívő transzparensekkel és zászlókkal üdvözölte a pápa libanoni érkezését.

