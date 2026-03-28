XIV. Leó pápa megkezdte apostoli útját a Monacói Hercegségben

XIV. Leó pápa – 2026. március 28., szombat | 8:01
A Szentatya helikopterrel utazik a kis városállamba, amely második apostoli útjának célállomása. Repülés közben az olasz köztársasági elnöknek küldött táviratában kifejezte azon vágyát, hogy ösztönözze „a keresztény hitről való tanúságtételt” és „a közjó építését”.

Március 28-án, szombat reggel, római idő szerint valamivel 7 óra 20 perc után a XIV. Leó pápát szállító helikopter felszállt a vatikáni helikopter-pályáról, ezzel kezdetét vette a Szentatya apostoli útja a Monacói Hercegségbe. A helikopter várhatóan 9 órakor érkezik meg Monacóba.

Ez a látogatás XIV. Leó pápa második nemzetközi apostoli útja, egyben a modern történelemben az első alkalom, hogy pápa látogatást tesz a kis városállamba. A Monacói Hercegségben a katolicizmus államvallás.

Az olasz légtér elhagyásakor a Szentatya a szokásoknak megfelelően táviratot küldött az Olasz Köztársaság elnökének, Sergio Mattarellának. Üzenetében XIV. Leó pápa kifejezte szándékát, miszerint azért utazik Monacóba, hogy „ösztönözze a keresztény hitről való tanúságtételt és a közjó építését”, egyúttal szívélyes üdvözletét küldte, és imádságos jókívánságait fejezte ki az olasz nemzet lelki, polgári és társadalmi fejlődéséért.

A pápai út programja

A Szentatyát szállító helikopter 9:03-kor megérkezett Monacóba. XIV. Leó pápát II. Albert monacói hercege és Charlene hercegnő fogadta a helikopter-leszállópályán.

A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezt követően, a hercegi palotában kerül sor – itt találkozik a Szentatya a monacói herceggel és családjával. A rezidencián XIV. Leó köszöntőbeszédet mond.

A pápa az apostoli útja során elhangzó második nyilvános beszédét a katolikus közösséghez intézi a Szeplőtelen Fogantatás székesegyházban a délelőtt 11 órakor kezdődő program során.

Ezután fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Sainte Dévote-templom előtti téren. A korzikai vértanúról, Monaco és Korzika védőszentjéről elnevezett templom a 19. században épült a La Condamine kerületben, és a Monacói Főegyházmegye egyik plébániája. E találkozón XIV. Leó ismét beszédet mond.

Ebéd és rövid pihenő után a Szentatya a II. Lajos Stadionba megy (a sportkomplexumot az 1922 és 1949 között uralkodó II. Lajos hercegről nevezték el), ahol szentmisét mutat be és homíliát mond Leó pápa.

A szertartás után, a helikopter-leszállópályán tartott hivatalos búcsúceremóniát követően a pápa elköszön a Monacói Hercegségtől. A tervek szerint 17.45-kor indul vissza Rómába, ahová közel két órával később érkezik meg.

Mottó és logó

Az apostoli út logóján János evangéliumából (Jn 14,6) vett idézet olvasható: „Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” („Én vagyok az út, az igazság és az élet”). Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus üzenetének hordozójaként tesz látogatást a hercegségben.

A logó bal felső sarkában fekete-fehér ábrázolással az áldást adó XIV. Leó pápa látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami „kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját”. Jobbra a monacói palota tornyának stilizált képe szerepel, a hercegség identitására és szuverenitására emlékeztetve. A torony világossárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi.

A logó alsó részén olvasható a pápalátogatást hirdető felirat; középen nagy betűkkel feltünetve XIV. Leó, valamint Monaco nevét – ez utóbbit a nemzeti zászló és a hercegi címer élénkpiros színében. Összességében a logó „kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus”.

Várakozások 

A látogatást megelőzően Pietro Parolin bíboros államtitkár reményét fejezte ki, hogy az utazás „új lendületet ad a helyi egyház küldetésének”, megerősítve a közös elkötelezettséget olyan sürgető prioritások mellett, mint a teremtésvédelem, az emberi élet védelme és a nemzetközi szolidaritás előmozdítása, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír

