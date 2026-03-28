XIV. Leó pápa megkezdte apostoli útját a Monacói Hercegségben

Március 28-án, szombat reggel, római idő szerint valamivel 7 óra 20 perc után a XIV. Leó pápát szállító helikopter felszállt a vatikáni helikopter-pályáról, ezzel kezdetét vette a Szentatya apostoli útja a Monacói Hercegségbe. A helikopter várhatóan 9 órakor érkezik meg Monacóba.

Ez a látogatás XIV. Leó pápa második nemzetközi apostoli útja, egyben a modern történelemben az első alkalom, hogy pápa látogatást tesz a kis városállamba. A Monacói Hercegségben a katolicizmus államvallás.

Az olasz légtér elhagyásakor a Szentatya a szokásoknak megfelelően táviratot küldött az Olasz Köztársaság elnökének, Sergio Mattarellának. Üzenetében XIV. Leó pápa kifejezte szándékát, miszerint azért utazik Monacóba, hogy „ösztönözze a keresztény hitről való tanúságtételt és a közjó építését”, egyúttal szívélyes üdvözletét küldte, és imádságos jókívánságait fejezte ki az olasz nemzet lelki, polgári és társadalmi fejlődéséért.

A pápai út programja

Fotó: AFP A Szentatyát szállító helikopter 9:03-kor megérkezett Monacóba. XIV. Leó pápát II. Albert monacói hercege és Charlene hercegnő fogadta a helikopter-leszállópályán.

A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezt követően, a hercegi palotában kerül sor – itt találkozik a Szentatya a monacói herceggel és családjával. A rezidencián XIV. Leó köszöntőbeszédet mond.

A pápa az apostoli útja során elhangzó második nyilvános beszédét a katolikus közösséghez intézi a Szeplőtelen Fogantatás székesegyházban a délelőtt 11 órakor kezdődő program során.

Ezután fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Sainte Dévote-templom előtti téren. A korzikai vértanúról, Monaco és Korzika védőszentjéről elnevezett templom a 19. században épült a La Condamine kerületben, és a Monacói Főegyházmegye egyik plébániája. E találkozón XIV. Leó ismét beszédet mond.

Ebéd és rövid pihenő után a Szentatya a II. Lajos Stadionba megy (a sportkomplexumot az 1922 és 1949 között uralkodó II. Lajos hercegről nevezték el), ahol szentmisét mutat be és homíliát mond Leó pápa.

A szertartás után, a helikopter-leszállópályán tartott hivatalos búcsúceremóniát követően a pápa elköszön a Monacói Hercegségtől. A tervek szerint 17.45-kor indul vissza Rómába, ahová közel két órával később érkezik meg.

Mottó és logó

Az apostoli út logóján János evangéliumából (Jn 14,6) vett idézet olvasható: „Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie” („Én vagyok az út, az igazság és az élet”). Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus üzenetének hordozójaként tesz látogatást a hercegségben.

A logó bal felső sarkában fekete-fehér ábrázolással az áldást adó XIV. Leó pápa látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami „kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját”. Jobbra a monacói palota tornyának stilizált képe szerepel, a hercegség identitására és szuverenitására emlékeztetve. A torony világossárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi.

A logó alsó részén olvasható a pápalátogatást hirdető felirat; középen nagy betűkkel feltünetve XIV. Leó, valamint Monaco nevét – ez utóbbit a nemzeti zászló és a hercegi címer élénkpiros színében. Összességében a logó „kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus”.

Várakozások

A látogatást megelőzően Pietro Parolin bíboros államtitkár reményét fejezte ki, hogy az utazás „új lendületet ad a helyi egyház küldetésének”, megerősítve a közös elkötelezettséget olyan sürgető prioritások mellett, mint a teremtésvédelem, az emberi élet védelme és a nemzetközi szolidaritás előmozdítása, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír