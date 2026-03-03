XIV. Leó pápa: Munkálkodjunk a békéért, és fegyverek nélkül keressük a megoldásokat

„Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen. A gyűlölet egyre csak növekszik a világban” – fogalmazott XIV. Leó pápa újságíróknak nyilatkozva a Villa Barberini előtt. A Szentatya itt, a Castel Gandolfó-i rezidencián töltötte szokásos heti pihenőnapját.

Miközben a Közel-Keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a pápa a béke célkitűzésének elérésére buzdított és arra, hogy

valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására”, és „fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra”.

XIV. Leó e szavaival a vasárnapi Úrangyala imádság után elhangzott üzenetét folytatta. Akkor a pápa – utalva az Irán elleni amerikai–izraeli bombázásokra, valamint az Irán által több közel-keleti régióra mért válaszcsapásokra – kijelentette:

Stabilitást és békét teremteni nem lehet sem egymás fenyegetésével, sem pusztítást, fájdalmat és halált okozó fegyverekkel, hanem csak értelmes, valódi és felelős párbeszéddel.

Egy óriási tragédia lehetőségével szembesülve sürgető felhívással fordulok a szemben álló felekhez, hogy vállalják erkölcsi felelősségüket, és állítsák meg az erőszak spirálját, mielőtt az feltartóztathatatlan örvénnyé válik! A diplomácia kapja meg újra a maga szerepét! Az államok vezetői a népek javát mozdítsák elő, melyek igazságosságon alapuló békés együttélésre vágynak. És továbbra is imádkozzunk a békéért!”

Leó pápa Úrangyala imádság után elhangzott felhívását Tőzsér Endre SP fordította.

Forrás és fotó: Vatican News

Székács István/Magyar Kurír