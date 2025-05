XIV. Leó pápa a Napoli labdarúgócsapatához: Azt írják, Róma-szurkoló vagyok, ne higgyetek a sajtónak

Az alábbiakban a XIV. Leó pápa által elmondott teljes üdvözlőbeszéd fordítását közöljük.

Lehet, hogy nem akartatok tapsolni, mert a sajtó azt írja, hogy én Róma-szurkoló vagyok… Üdvözöllek benneteket! Ezt a sajtó írja. Nem minden igaz, ami a sajtóban olvasható!

Kedves barátaim, Isten hozott benneteket!

Gratulálok a bajnokság megnyeréséhez! Nagy ünnep ez Nápoly városának! S épp erről szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot.

A bajnokság megnyerése olyan célba érkezés, melyet egy hosszú út végén érhet el az ember. Itt nem egy egyszeri hőstett vagy egy bajnok rendkívüli teljesítménye a legfontosabb. A bajnokságot a csapat nyeri, és amikor „csapatot” mondok, akkor mind a játékosokra, mind a kapitányra és segítőire, mind a sportklubra gondolok.

Ezért tényleg örülök, hogy most üdvözölhetlek benneteket, hogy kiemeljem sikereteknek ezt a szempontját, melyet a legfontosabbnak tartok. S azt mondanám, hogy ez társadalmi szempontból is így van. Tudjuk, milyen népszerű a futball Olaszországban és gyakorlatilag az egész világon. Ezért úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is a társadalmi értéke egy ilyen eseménynek, mely túlmutat a pusztán technikailag tekintett sporttényen,

egy olyan – tág értelemben vett – csapat példája, mely együtt dolgozik, melyben az egyének tehetsége az együttesnek, a közösségnek a szolgálatába áll.

És van még egy dolog, melyet – kihasználva ezt az alkalmat – szeretnék elmondani. Ez a nevelési szempont. Sajnos, amikor a sport üzletté válik, veszélybe kerülnek azok az értékek, amelyek nevelési jellegét adják, s ebben az esetben a sport akár káros hatással is lehet a nevelésre. Erre figyelni kell, különösen a tizenévesek esetében. Szeretném felhívni a szülők és a sportvezetők figyelmét: nagyon oda kell figyelni a versenysportban szerezhető tapasztalatok erkölcsi minőségére, mert a fiatalok emberi fejlődéséről van szó. Azt hiszem, értjük egymást, és nem kell tovább ragoznom.

Köszönöm a látogatásotokat! Még egyszer gratulálok!

Gratulál egy hölgy is, aki mostanában főz rám, és aki nápolyi születésű, és azt üzeni nektek: hatalmas gratuláció! Ő is szeretett volna itt lenni, Rosa asszony, nagy szurkoló!

Az Úr áldjon meg mindnyájatokat és családotokat! Szívből gratulálok!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír