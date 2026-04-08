XIV. Leó pápa a remény biztató jelének tekinti az iráni tűzszünetet és imavirrasztásra hív

XIV. Leó pápa – 2026. április 8., szerda | 17:27
Az április 8-i, szerdai általános kihallgatás végén Leó pápa örömét fejezte ki Trump amerikai elnök bejelentésével kapcsolatban az USA–Izrael mint szövetségesek és Irán közötti kéthetes tűzszünetről. Megismételte felhívását, hogy csatlakozzunk a következő szombatra, április 11-ére a Szent Péter-bazilikába meghirdetett imavirrasztáshoz.

Az alábbiakban a pápa szavait közöljük:

A Közel-Kelet és az egész világ számára nagy feszültséget jelentő utóbbi órák után örömmel üdvözlöm és a remény biztató jelének tekintem a két hétre szóló azonnali tűzszünet bejelentését. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés vezethet a háború befejezéséhez.

Arra buzdítok mindenkit, hogy imádsággal kísérje ezt a kényes diplomáciai munkát, annak reményében, hogy a párbeszédre való készség eszközzé válik a világ más konfliktushelyzeteinek megoldásában is.

Ismételten kérek mindenkit, hogy csatlakozzon hozzám a békéért tartott imavirrasztáson, mely itt, a Szent Péter-bazilikában lesz április 11-én, szombaton.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

