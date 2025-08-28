XIV. Leó pápa részvétét fejezte ki az amerikai katolikus iskolában történt lövöldözés miatt

XIV. Leó pápa „nagy szomorúsággal” értesült a minneapolisi Angyali Üdvözlet templomban augusztus 27-én történt lövöldözésről. Ez áll a bíboros államtitkára által aláírt táviratban, amelyet a Szentatya küldött Bernard Hebdának, Saint Paul és Minneapolis érsekének.

A tragédiának eddig két halálos áldozata – egy 8 és 10 éves gyermek – és 17 sérültje van, köztük 14 gyermek, akik közül 7-nek súlyos az állapota. A férfi, aki tüzet nyitott, és az ablakokon keresztül lőtt a templom padjaiban ülő gyerekekre a szentmise idején, később öngyilkos lett.

A szerda reggeli támadás indítéka továbbra sem ismert, nem tudják, mi késztette a férfit arra, hogy tüzet nyisson a Minnesota állam legnagyobb városában, Minneapolisban található Angyali Üdvözlet katolikus templomban összegyűlt hívőkre. A támadás helyi idő szerint reggel 8.30-kor (magyar idő szerint 15.30) történt a tanévnyitó szentmise idején. A komplexumba óvodások és általános iskolások járnak.

Ima azokért, akik „gyermekük elvesztését” gyászolják

A pápa táviratában kijelenti, hogy „részvétét fejezi ki és lelki közelségéről biztosítja mindazokat, akiket érintett ez a szörnyű tragédia”, különösen azokat a családokat, „akik most gyermekük elvesztését gyászolják”. XIV. Leó „az elhunyt gyermekek lelkét a mindenható Isten szeretetére bízza”, és imádkozik „a sérültekért, valamint az elsősegélyt nyújtókért, az orvosi személyzetért és a papság tagjaiért, akik gondoskodnak róluk és szeretteikről”.

Áldás a helyi közösségre

A távirat XIV. Leó apostoli áldásával zárul, amelyet az Angyali Üdvözlet Katolikus Iskola közösségére, a Saint Paul-Minneapolisi Főegyházmegyére, valamint a Twin Cities agglomerátumának minden lakosára ad „a béke, az erő és a vigasztalás zálogaként az Úr Jézusban”.

Az amerikai püspöki konferencia közleménye

William Lori érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának alelnöke közleményt adott ki, amelyben ezt írta: „Egyházként szívszorító szomorúsággal követjük a minneapolisi Angyali Üdvözlet iskolából érkező tragikus híreket. Valahányszor Krisztus Testének egy tagja megsérül, úgy érezzük a fájdalmat, mintha a saját gyermekeink lennének. Könyörögjünk mindannyian az Úrhoz az egész Angyali Üdvözlet iskola családjának védelméért és gyógyulásáért.”

Hebda érsek: „Szűzanya, Fájdalmak Királynője, imádkozz érettünk”

Bernard Hebda érsek szerda délután közleményt adott ki, amelyben nagy háláját fejezte ki „a Szentatyától, Leó pápától és a világ minden tájáról érkező sok imáért, akik mindannyian az Angyali Üdvözlet plébánia és iskola családjaiért, valamint mindazokért imádkoznak, akiket a szerda reggeli értelmetlen erőszak sújtott”. Kérte az érsekség minden papját és hívét, valamint minden jóakaratú embert a folyamatos imákért, hogy „a gyógyulás, amelyet csak Isten hozhat el, kiáradjon mindazokra, akik jelen voltak a reggeli szentmisén, és kiváltképpen az érintett családokra, akik csak most kezdik felfogni az elszenvedett traumát. Felemeljük szerető Istenünkhöz azok lelkét, akik életüket vesztették a Béke Királynője, Szűz Mária közbenjárásával.”

Az érsek hozzátette: „Megszakad a szívem, amikor a diákokra, a tanárokra, a papságra és a hívekre, valamint a látott borzalmakra gondolok a templomban, amely egy olyan hely, ahol biztonságban kellene éreznünk magunkat. Az, hogy a mai tragédia mindössze egy nappal a Christo Rey Középiskola közelében történt tragikus lövöldözés után történt, fokozza a közösségeinkben jelen lévő fájdalom és harag miatti szomorúságot. Véget kell vetnünk a fegyveres erőszaknak. Közösségünk jogosan felháborodott a sebezhető és ártatlan emberek ellen elkövetett szörnyű erőszakos cselekményeken. Ezek túlságosan mindennapos történések. Miközben el kell köteleznünk magunkat az ilyen tragédiák megismétlődésének megakadályozása mellett, arra is emlékeztetnünk kell magunkat, hogy létezik a béke és a szeretet Istene, és hogy az ő szeretetére lesz a legnagyobb szükségünk, miközben igyekszünk átölelni azokat, akik ilyen mély fájdalmat élnek meg... Szűzanya, a Fájdalmak Királynője, imádkozz érettünk” – zárja nyilatkozatát a minneapolisi érsek.

Donald Trump imákat kér az áldozatokért

Donald Trump amerika elnök a közösségi média csatornáin nyilatkozott a támadás kapcsán: „Értesültem a minneapolisi (Minnesota állam) tragikus lövöldözéssel kapcsolatos hírekről. Az FBI gyorsan reagált, és már a helyszínen van. A Fehér Ház folyamatosan figyelemmel kíséri ezt a szörnyű helyzetet. Arra kérem Önöket, hogy csatlakozzanak hozzám az imában mindazokért, akik érintettek!”

Minneapolisban több lövöldözés is történt

A délnyugat-minneapolisi Angyali Üdvözlet iskolában történt lövöldözést megelőző 12 órában további 12 lövöldözés történt a városban, melyek következtében 3-an meghaltak és 8-an megsérültek – közölte a helyi rendőrség. „A városban az elmúlt néhány órában elkövetett fegyveres erőszak mértéke mélyen nyugtalanító” – közölte a rendőrség.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír