XIV. Leó pápa új apostoli nunciust nevezett ki Izraelbe

Kinevezését megelőzően Giorgio Lingua érsek 2019-től apostoli nunciusként szolgált Horvátországban, most pedig XIV. Leó pápa fontos küldetéssel bízta meg a Szentföldön.

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus őszinte háláját fejezi ki Adolfo Tito Yllana érseknek az elmúlt négy év hűséges szolgálatáért, és szeretettel köszönti Giorgio Lingua érseket, akinek szolgálatát az Úr kegyelmére és áldására bízza.

*

Giorgio Lingua 1960. március 23-án született az olaszországi Fossanóban. 1984. november 10-én szentelték pappá. Kánonjogból szerzett diplomát, majd 1992. július 1-jén belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. A Szentszék elefántcsontparti és amerikai képviseletein, az Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős részlegén, valamint az olaszországi és szerbiai apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot.

2010. szeptember 4-én Irak és Jordánia apostoli nunciusává, valamint toszkánai címzetes érsekké nevezték ki; 2010. október 9-én szentelték püspökké a Szent Péter-bazilikában. 2015. március 17-től Kubában, 2019. július 22-től pedig Horvátországban szolgált apostoli nunciusként.

2026. január 22-én XIV. Leó pápa Giorgio Lingua érseket Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé nevezte ki.

Olaszul, franciául, angolul és spanyolul beszél.

Forrás: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó (archív): Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír