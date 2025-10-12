XIV. Leó pápa vasárnap délben: Az Úr a legsötétebb éjszakában is velünk marad!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.

Kedves testvéreim!

Mielőtt befejeznénk a szentmisét, szeretnélek nagy szeretettel üdvözölni mindnyájatokat, akik Máriával, Jézus anyjával együtt összegyűltetek, hogy ebben a nagy „imateremben” (cenákulumban) imádkozzatok. Ti a Mária-tiszteletből fakadó lelkiség sokféle valóságát képviselitek – egyesületekét, mozgalmakét, közösségekét.

A Mária-tisztelet minden keresztény sajátja.

Köszönetet mondok nektek, és buzdítalak benneteket, hogy mindig a Szentírásra és az Egyház hagyományára alapozzátok lelkiségeteket.

Üdvözlöm az összes zarándokcsoportot, de külön is köszöntöm az olaszországi ágostonos világiakat és a Sarutlan Kármeliták Világi Rendjét.

Az elmúlt napokban a békefolyamat megindításáról szóló megállapodás szikrányi reményt gyújtott a Szentföldön. Bátorítom az érintett feleket, hogy kitartóan haladjanak tovább a kijelölt úton, az igazságos, tartós és mind az izraeli, mind a palesztin nép jogos törekvéseit tiszteletben tartó béke felé. A két éve tartó konfliktus mindenütt halált és romokat hagyott maga után, különösen azok szívében, akik tragikus módon elvesztették gyermekeiket, szüleiket, barátaikat – mindent. Az egész Egyházzal együtt osztozom mérhetetlen fájdalmatokban. Ma különösen nektek szól az Úr gyengéd érintése, annak bizonyossága, hogy ő a legsötétebb éjszakában is velünk marad: „Dilexi te – Szerettelek téged.” Az emberiség egyetlen Békéjéhez,

Istenhez fordulunk, kérve, hogy gyógyítsa be minden sebünket, és kegyelmével segítsen megvalósítani azt, ami emberileg most lehetetlennek tűnik: felismerni, hogy a másik nem ellenség, hanem testvér, akire rátekinthetünk, akinek megbocsáthatunk, és akinek felkínálhatjuk a kiengesztelődés reményét.

Fájdalommal követem a híreket az újabb erőszakos támadásokról is, amelyek Ukrajna több városát és civil infrastruktúráját sújtották, ártatlan emberek, köztük gyermekek halálát okozva, és sok családot áram és fűtés nélkül hagyva. Szívemben osztozom az évek óta rettegésben és nélkülözésben élő nép szenvedésével. Megismétlem felhívásomat az erőszak megszüntetésére, a pusztítás megállítására, a párbeszédre és a békére való megnyílásra.

Lélekben közel vagyok a kedves perui néphez is a politikai átmenet ezen időszakában. Imádkozom azért, hogy Peru folytathassa a kiengesztelődés, a párbeszéd és a nemzeti egység útját.

Ma Olaszországban a munkahelyi balesetek áldozataira emlékezünk: imádkozzunk értük és minden munkavállaló biztonságáért!

Most pedig gyermeki bizalommal forduljunk Máriához!

[Az Úr angyala köszönté…]

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

