XIV. Leó pápa vasárnap délben: A Béke Fejedelme nyisson konkrét utakat a béke felé!

A Szentatya azt kérte, hogy miközben az Úr kínszenvedésének misztériumát szemléljük, ne feledkezzünk meg „azokról, akik ma valóságos módon részesednek az ő szenvedésében”.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéreim,

a nagyhét kezdetén még inkább közel kell állnunk imádságainkban a Közel-Kelet keresztényeihez, akik egy szörnyű konfliktus következményeit szenvedik el, és sok esetben nem tudják teljes mértékben megtartani e szent napok szertartásait. Miközben az Egyház az Úr kínszenvedésének misztériumát szemléli, nem feledkezhetünk meg azokról, akik ma valóságos módon részesednek az ő szenvedésében. Megpróbáltatásuk mindenki lelkiismeretét megszólítja.

Könyörögjünk a Béke Fejedelméhez, hogy támogassa a háború által megsebzett népeket, és nyisson konkrét utakat a kiengesztelődés és a béke felé!

Szeretném az Úrra bízni azokat a tengerészeket is, akik a háború áldozataivá váltak: imádkozom az elhunytakért, a sebesültekért és családtagjaikért. A földet, az eget és a tengert az életért és a békéért teremtette Isten!

És imádkozzunk mindazokért a migránsokért, akik a tengerben haltak meg, különösen azokért, akik az elmúlt napokban Kréta szigete közelében vesztették életüket!

Köszöntelek benneteket, és köszönetet mondok mindnyájatoknak, rómaiak és zarándokok, akik részt vettetek ezen a szertartáson!

Most forduljunk együtt a Boldogságos Szűz Máriához, és ajánljuk minden kérésünket az ő közbenjárásába!

Ő vezessen bennünket ezekben a szent napokban, hogy hittel és szeretettel kövessük Jézust, a mi Üdvözítőnket!

Fordította: Tőzsér Endre SP

