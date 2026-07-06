XIV. Leó pápa vasárnap délben: Krisztust követve utunk nem önsanyargató aszkézis

Jézus „igája” az önmagát szeretetből való odaadás, amely nem nyomasztó teher, mert ő maga hordozza velünk együtt a keresztet. Krisztus követése ezért nem önsanyargató aszkézis, hanem a szabadság iskolája, ahol a keresztben nyer értelmet a szenvedés és megváltást a rossz.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

A mai liturgia evangéliuma (Mt 11,25–30) arra hív bennünket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amelyet Jézus az Atyához, „az ég és a föld Urához” (Mt 11,25) intéz. Isten emberré lett Fia úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba.

Egy ilyen spontán és örömteli gesztus egyszerűsége Isten stílusának felel meg, aki „a kicsinyeknek” szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad „a bölcsek és okosak” előtt (vö. Mt 11,25). Ők ugyanis annyira telve vannak saját elképzeléseikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a Messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így gőggé válik, a tanítás pedig kevélységgé fajul. Isten igazi bölcsessége ezzel szemben a test alázatában nyilvánul ki, és tanítása azokhoz szól, akiknek a legnehezebb az életük: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek” (Mt 11,28) – mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, amint ő maga magyarázta: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen” (Mt 16,24). Éppen az önmagunk szeretetből való odaajándékozása Jézus „igája” (vö. Mt 11,29), vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének mindenki iránti szeretettől lángoló szíve.

Testvéreim, hogyan lehet a kereszt terhe „könnyű” és „édes” (vö. Mt 11,30)? Egyetlen oka van: az Úr elsőként veszi magára a keresztet, és velünk együtt hordozza: a legnehezebb megpróbáltatásokban sem hagy magunkra bennünket. Igazi Mesterként Jézus vállára veszi a bűn által megsebzett emberiséget, hogy gondját viselje. Az a bölcsesség, amelyet nekünk ajándékoz, az üdvösség örömhíre, és igája felemel bennünket minden elesésből. Krisztust követve tehát utunk nem önsanyargató aszkézis: a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, különösen a legsötétebb időszakokban. Valójában egyedül Jézus keresztjében nyer megváltást a rossz: egyedül az ő szenvedésében talál vigaszt és megváltást halálos fáradtságunk.

A szolgaságban Krisztus szabadulás. A háború ostora alatt Krisztus remény. A bűn órájában Krisztus megbocsátás.

Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyet az ő nevében összetartozó tanítványokként együtt akarunk járni. Jézus mint Fiú tanít erre bennünket, testvérünkké válva: a Szentlélek erejével ő maga nyilatkoztatja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert „az Atyát nem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” (Mt 11,27).

Kedves testvéreim, miközben hálát adunk az Úrnak ezért a szeretettel teli bizalmáért, kérjük Máriának, a Béke Királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Csütörtökön, július 2-án a vietnámi Tac Say kegyhelyen boldoggá avatták Tru’o’ng Bǚu Ferenc Xavér atyát, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből öltek meg. Elnyomás és erőszak közepette az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta magukra plébániájának híveit. Közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik még ma is üldöztetést szenvednek!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik ma itt vagytok a Szent Péter téren!

Szeretettel köszöntöm a brazíliai zarándokokat, és üdvözlöm a venezuelai Méridai Egyetem kórusát. Imáimban mindig megemlékezem a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről: az Úr erősítse meg őket ebben a rendkívül nehéz időszakban!

Köszöntöm a lengyel csoportokat: a kapucinus kisebb testvérek krakkói tartományának újmisés papjait; a łódźi főegyházmegye gyermekkórusát, akik segédpüspökük kíséretében érkeztek; valamint a legnicai egyházmegye csoportját.

Köszöntöm a bellagiói fiatalokat, valamint a szicíliai Augusta „Jubilaeum” kórusát, akik polgármesterük és plébánosuk kíséretében érkeztek.

Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír