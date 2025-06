XIV. Leó pápa vasárnap délben: A sport a béke építésének egyik útja

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Nemrég fejeztük be a sport jubileuma alkalmából bemutatott szentmisét, és most örömmel üdvözöllek mindannyiatokat, minden korosztályból és mindenhonnan érkezett sportolókat! Biztatlak benneteket, hogy sporttevékenységeteket, versenyszinten is, mindig az önzetlenség szellemében, a szó nemes értelmében vett „játékos” szellemben végezzétek, mert az ember, amikor játszik és egészségesen szórakozik, Teremtőjéhez hasonlít.

Hangsúlyoznom kell, hogy a sport a béke építésének egyik útja, mert a tiszteletadás és a lojalitás iskolája, mely elősegíti a találkozás és a testvériség kultúrájának növekedését. Nővéreim, fivéreim, biztatlak benneteket, hogy tudatosan éljetek meg ezt az életmódot, ellenezve mindenfajta erőszakot és elnyomást.

A mai világnak nagy szüksége van erre, ugyanis számos fegyveres konfliktus zajlik. Mianmarban a tűzszünet ellenére folytatódnak a harcok, a polgári infrastruktúra is kárt szenved. Az összes felet arra kérem, hogy válassza az inkluzív párbeszéd útját, az egyetlen utat, amely békés és stabil megoldáshoz vezethet.

Június 13-ról 14-re virradó éjszaka Yelwata városában, Gouma helyi közigazgatási területén, a nigériai Benue államban borzalmas mészárlás történt: körülbelül kétszáz embert öltek meg rendkívüli kegyetlenséggel, többségük belső menekült volt, akiket a helyi katolikus misszió fogadott be. Imádkozom, hogy a biztonság, az igazságosság és a béke érvényesüljön Nigériában, ebben a különféle erőszak által sújtott, szeretett országban. Különösen imádkozom a Benue államban élő falusi keresztény közösségekért, melyek folyamatosan erőszak áldozataivá válnak.

A Szudáni Köztársaságra is gondolok, melyet több mint két éve erőszakos cselekmények pusztítanak. Eljutott hozzám Luke Jumu atya, El Fasher plébánosa halálának szomorú híre, aki bombatámadás áldozata lett. Imádkozom érte és az összes áldozatért, és ismételten felhívást intézek a harcolókhoz, hogy álljanak le, védjék meg a civileket, és kezdjenek békés párbeszédet. Sürgetem a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit, hogy legalább a legszükségesebb segítséget megkapja a súlyos humanitárius válság által sújtott lakosság.

Továbbra is imádkozzunk a békéért a Közel-Keleten, Ukrajnában és az egész világon!

Ma délután a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában boldoggá avatják Floribert Bwana Chui fiatal kongói vértanút. Huszonhat évesen ölték meg, mert keresztényként felemelte szavát az igazságtalanság ellen, védelmezte a kicsinyeket és a szegényeket. Tanúságtétele adjon bátorságot és reményt a Kongói Demokratikus Köztársaság és egész Afrika fiataljainak!

Szép vasárnapot mindenkinek! És nektek, fiataloknak mondom: várlak benneteket másfél hónap múlva a fiatalok jubileumán! Szűz Mária, a béke királynője járjon közben értünk!



Fordította: Tőzsér Endre SP

