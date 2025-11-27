XIV. Leó a repülőgépen Törökország felé: Ez az utazás az egység és a béke üzenete

XIV. Leó pápa – 2025. november 27., csütörtök | 12:20
XIV. Leó pápával a fedélzeten az ITA légitársaság gépe november 27-én reggel, két perccel 8 óra előtt felszállt a római Fiumicino repülőtérről. A Szentatya első apostoli útjára indult, amely Törökországba és Libanonba vezet. Salvatore Cernuzio, a Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége munkatársának helyszíni, személyes hangú tudósítását adjuk közre.

„Az itt lévő amerikaiaknak jó hálaadást (Thanskgiving) kívánok! Ez egy gyönyörű nap az ünneplésre, és szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok mindannyiótoknak a Vatikánnak, a Szentszéknek és nekem, de az egész világnak is nyújtott szolgálatotokért.” A Szentatya mosolyogva beszél angolul a mikrofonba a 81 újságíró, operatőr és fotós előtt, akik mintegy húsz nemzetközi orgánum nevében kísérik el első apostoli útján. Az ITA Airways Airbus 320neo repülőgépének szürke függönye előtt áll – a gép 7.58-kor szállt fel –, ahonnan az első, neki fenntartott helyen a Szent Ágoston fiai számára kedves Jó Tanács Anyja-kegykép látható, amelynek ikonját Genazzano településen őrzik, ahova az újonnan pápává választott Robert Francis Prevost két nappal a konklávé után ellátogatott.

A hangja magabiztos, de arcán egy kis izgalom látszik.

XIV. Leónak, aki az Ágoston-rend vezetőjeként több mint ötven utat tett meg a világ körül, pápaként ez az első ehhez hasonló alkalom. Először jár Törökországban és Libanonban; először repül pápaként a Vatikánon kívülre. Úti célja Ankara, majd este Isztambul, holnap pedig İznik, ahol a pátriárkákkal és a keresztény egyházak képviselőivel együtt ünnepli a Niceai Zsinat 1700. évfordulóját. November 30-án átutazik Libanonba, hogy vigasztalást nyújtson a háborúk és válságok által megsebzett népnek, és a Közel-Keleten sürgetően szükséges békét kérje.

A béke üzenete a világnak

„Béke” – a Szentatya többször is megismétli ezt a szót, amikor húsz perccel a felszállás után üdvözli az újságírókat. „Ez a törökországi és libanoni utazás elsősorban az egységet jeleníti meg, ünnepelve a Niceai Zsinat 1700. évfordulóját.

Nagyon vártam ezt az utazást, mert sokat jelent minden keresztény számára, de egyben nagy üzenet is az egész világ számára.

És mindenekelőtt reméljük, hogy a jelenlétem, az Egyház, a hívők jelenléte mind Törökországban, mind Libanonban tanúságot tesz, közvetíti, hirdeti, hogy milyen fontos a béke az egész világon.” Ez az utazás tehát üzenet, valamint felhívás „arra, hogy együtt haladjunk, hogy egyre inkább az egységet, egyre inkább a harmóniát keressük, és arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet valamennyi férfi és nő valóban testvér”. Mert ahogy a pápa hangsúlyozza, „a különbségek, a különböző vallások, a különböző hitek ellenére mindannyian testvérek vagyunk, és reméljük, hogy előmozdíthatjuk a békét és az egységet az egész világon”.

A latin-amerikai szívű pápa

„Köszönöm, hogy itt vagytok – mondja Leó pápa –, köszönöm a szolgálatotokat, amelyet ezekben a napokban fogtok végezni, és hogy részesei vagytok ennek a történelmi pillanatnak.” „Köszönöm” és „üdvözlöm” – mondta nem sokkal korábban a pápának Valentina Alarzraki mexikói újságíró, a vatikáni tudósítók doyenje, aki 163 pápai utazást tudhat maga mögött, az elsőt 1979-ben Mexikóban II. János Pál pápával. „Elődjének, Ferenc pápának, akiről Buenos Airesben úgy tűnt, nem szereti az újságírókat, az első utazásán azt mondtam:

üdvözlöm az oroszlánok ketrecében! Most ön az oroszlán! Szóval üdvözlöm!”

Az újságírónő egy bizánci stílusú ikonnal ajándékozta meg a pápát, amelyen a Guadalupei Szűz látható: „Egy észak-amerikai, de latin-amerikai szívű pápának”.

A perui Leó és Leó Chicagóból

Ezt követte minden újságíró egyesével való üdvözlése. Ezt a hagyományt az előd, Ferenc pápa indította el, és mára már vicceket, nyilatkozatokat és rövid megjegyzéseket, szelfiket, fotókat, valamint áldást kérnek önmaguknak, barátaiknak és családtagjaiknak ilyenkor a sajtósok. És mindenekelőtt az ajándékok cseréjének ideje ez. Leó pápa esetén is ez történik. A riporterek sok ajándékot adtak át. Az első egy dupla kollázs a León de Perú és a Leo from Chicago című dokumentumfilmek legjelentősebb fotóiból, amelyeket az elmúlt hónapokban a Radio Vaticana – Vatican News készített. Az egyikben szerepel az a fotó is, amely vírusszerűen elterjedt a közösségi médiában, ezen a nagyon fiatal Prevost látható, aki az 1980-as években a Blues Brothers filmhez öltözött, John Landis kultikus filmjének chicagói bemutatója alkalmából. A pápa rámutat, és hangos nevetésben tör ki: „Ah, gyönyörű!” A kezében egy Szent Ágoston-érem is van – ezúttal Doltonból, gyermekkori otthonából –, hogy oltalmat adjon az apostoli út során.

Tortákat és még több tortát kínáltak a pápának, elsősorban a pumpkin pie-t (sütőtök pite), a hálaadás ünnepének süteményét. Az első amerikai pápa két White Sox-os ajándékot is kapott, az – egyetemes Egyház főpapjává lett – South Side-i „fiú” kedvenc baseballcsapatától: egy ütőt, e családi ereklye az 1950-es évek híres játékosának, Delly Foxnak a tulajdona volt („Hogy jutott át a biztonsági ellenőrzésen?” – viccel a Szentatya, miközben átveszi); valamint egy pár papucsot és fekete zoknit a sportcsapat fehér logójával. „Használhatja Castel Gandolfóban!” – mondja Lola Goméz fotós. XIV. Leó örömmel mutatja meg az ajándékot, amelyet egy kék dobozban őriznek.

Ignacióra gondolva

A pápa arckifejezése azonban megváltozik, amikor a Radio Cope tudósítója, Eva Fernández átadja neki Ignacio Gonzálvez levelét, a spanyol tinédzserét, akit tavaly nyáron – a fiatalok szentévi találkozója idején – a Bambino Gesù kórházba szállítottak súlyos, akár halálos kimenetelű limfóma (nyirokcsomó-daganat) miatt. Ez a történet bejárta a világot, miután a pápa maga kért imákat a fiúért a Tor Vergata színpadáról, majd személyesen is ellátogatott a Bambino Gesù kórház intenzív osztályára, hogy megölelje a szülőket, Pedro Pablót és Carmen Gloriát, a fivért, ifjabb Pedro Pablót és a nővért, Adelát.

XIV. Leó utal rá, hogy tájékozott Ignacio állapotáról, aki még mindig a vatikáni kórházban fekszik, és ott „ünnepli” kedden a születésnapját.

Eva Fernández – aki mindig érdekes ajándékokkal lepi meg a pápákat – XIV. Leó spanyol őseinek címerét adja ajándékba. A Centro de Estudios Montañeses által végzett kutatások ugyanis megerősítették, hogy a pápa ősei anyai ágon a kantábriai településről, Islából, az északi Arnuero községből származnak. Pontosabban négy, tizenegyedik generációs dédapja, akik a 16. században hidalgók (spanyol nemesek) voltak. A pápa elfogadja a címert, amelyen ezüst mező, zöld paprika és vörös homár (Isla jellegzetességei) láthatók, valamint a spanyol királyi korona pecsétje és szimbóluma. Ez ugyan ajándék, de elsősorban „ürügy” arra, hogy megkérdezzék: „Szentatya, mikor látogatja meg Spanyolországot?” „Majd meglátjuk!”

Az Algériába való utazás vágya

Egy algériai származású újságírónőnek viszont így fogalmazott: „Remélem, Algériába utazhatok.” Nagyra értékelték az ukrajnai, harkivi görögkatolikus egyház által készített pergament is, amelyben köszönetet mondtak a fronton harcolóknak küldött segélyekért. Végül az olasz sajtó képviselői átadtak a pápának egy levelet, amelyben elmagyarázták, miért csatlakoznak holnap, november 28-án egy sztrájkhoz. Az ok a 2016-ban lejárt újságírói szerződés megújításának elmaradása, valamint a szakmát érintő különböző megszorítások és a mesterséges intelligencia jelentette veszélyek.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media; Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír

