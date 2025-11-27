XIV. Leó a repülőgépen Törökország felé: Ez az utazás az egység és a béke üzenete

„Az itt lévő amerikaiaknak jó hálaadást (Thanskgiving) kívánok! Ez egy gyönyörű nap az ünneplésre, és szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok mindannyiótoknak a Vatikánnak, a Szentszéknek és nekem, de az egész világnak is nyújtott szolgálatotokért.” A Szentatya mosolyogva beszél angolul a mikrofonba a 81 újságíró, operatőr és fotós előtt, akik mintegy húsz nemzetközi orgánum nevében kísérik el első apostoli útján. Az ITA Airways Airbus 320neo repülőgépének szürke függönye előtt áll – a gép 7.58-kor szállt fel –, ahonnan az első, neki fenntartott helyen a Szent Ágoston fiai számára kedves Jó Tanács Anyja-kegykép látható, amelynek ikonját Genazzano településen őrzik, ahova az újonnan pápává választott Robert Francis Prevost két nappal a konklávé után ellátogatott.

A hangja magabiztos, de arcán egy kis izgalom látszik.

XIV. Leónak, aki az Ágoston-rend vezetőjeként több mint ötven utat tett meg a világ körül, pápaként ez az első ehhez hasonló alkalom. Először jár Törökországban és Libanonban; először repül pápaként a Vatikánon kívülre. Úti célja Ankara, majd este Isztambul, holnap pedig İznik, ahol a pátriárkákkal és a keresztény egyházak képviselőivel együtt ünnepli a Niceai Zsinat 1700. évfordulóját. November 30-án átutazik Libanonba, hogy vigasztalást nyújtson a háborúk és válságok által megsebzett népnek, és a Közel-Keleten sürgetően szükséges békét kérje.

A béke üzenete a világnak

„Béke” – a Szentatya többször is megismétli ezt a szót, amikor húsz perccel a felszállás után üdvözli az újságírókat. „Ez a törökországi és libanoni utazás elsősorban az egységet jeleníti meg, ünnepelve a Niceai Zsinat 1700. évfordulóját.

Nagyon vártam ezt az utazást, mert sokat jelent minden keresztény számára, de egyben nagy üzenet is az egész világ számára.

És mindenekelőtt reméljük, hogy a jelenlétem, az Egyház, a hívők jelenléte mind Törökországban, mind Libanonban tanúságot tesz, közvetíti, hirdeti, hogy milyen fontos a béke az egész világon.” Ez az utazás tehát üzenet, valamint felhívás „arra, hogy együtt haladjunk, hogy egyre inkább az egységet, egyre inkább a harmóniát keressük, és arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet valamennyi férfi és nő valóban testvér”. Mert ahogy a pápa hangsúlyozza, „a különbségek, a különböző vallások, a különböző hitek ellenére mindannyian testvérek vagyunk, és reméljük, hogy előmozdíthatjuk a békét és az egységet az egész világon”.

A latin-amerikai szívű pápa

„Köszönöm, hogy itt vagytok – mondja Leó pápa –, köszönöm a szolgálatotokat, amelyet ezekben a napokban fogtok végezni, és hogy részesei vagytok ennek a történelmi pillanatnak.” „Köszönöm” és „üdvözlöm” – mondta nem sokkal korábban a pápának Valentina Alarzraki mexikói újságíró, a vatikáni tudósítók doyenje, aki 163 pápai utazást tudhat maga mögött, az elsőt 1979-ben Mexikóban II. János Pál pápával. „Elődjének, Ferenc pápának, akiről Buenos Airesben úgy tűnt, nem szereti az újságírókat, az első utazásán azt mondtam:

üdvözlöm az oroszlánok ketrecében! Most ön az oroszlán! Szóval üdvözlöm!”

Az újságírónő egy bizánci stílusú ikonnal ajándékozta meg a pápát, amelyen a Guadalupei Szűz látható: „Egy észak-amerikai, de latin-amerikai szívű pápának”.

A perui Leó és Leó Chicagóból

Ezt követte minden újságíró egyesével való üdvözlése. Ezt a hagyományt az előd, Ferenc pápa indította el, és mára már vicceket, nyilatkozatokat és rövid megjegyzéseket, szelfiket, fotókat, valamint áldást kérnek önmaguknak, barátaiknak és családtagjaiknak ilyenkor a sajtósok. És mindenekelőtt az ajándékok cseréjének ideje ez. Leó pápa esetén is ez történik. A riporterek sok ajándékot adtak át. Az első egy dupla kollázs a León de Perú és a Leo from Chicago című dokumentumfilmek legjelentősebb fotóiból, amelyeket az elmúlt hónapokban a Radio Vaticana – Vatican News készített. Az egyikben szerepel az a fotó is, amely vírusszerűen elterjedt a közösségi médiában, ezen a nagyon fiatal Prevost látható, aki az 1980-as években a Blues Brothers filmhez öltözött, John Landis kultikus filmjének chicagói bemutatója alkalmából. A pápa rámutat, és hangos nevetésben tör ki: „Ah, gyönyörű!” A kezében egy Szent Ágoston-érem is van – ezúttal Doltonból, gyermekkori otthonából –, hogy oltalmat adjon az apostoli út során.

Tortákat és még több tortát kínáltak a pápának, elsősorban a pumpkin pie-t (sütőtök pite), a hálaadás ünnepének süteményét. Az első amerikai pápa két White Sox-os ajándékot is kapott, az – egyetemes Egyház főpapjává lett – South Side-i „fiú” kedvenc baseballcsapatától: egy ütőt, e családi ereklye az 1950-es évek híres játékosának, Delly Foxnak a tulajdona volt („Hogy jutott át a biztonsági ellenőrzésen?” – viccel a Szentatya, miközben átveszi); valamint egy pár papucsot és fekete zoknit a sportcsapat fehér logójával. „Használhatja Castel Gandolfóban!” – mondja Lola Goméz fotós. XIV. Leó örömmel mutatja meg az ajándékot, amelyet egy kék dobozban őriznek.

Ignacióra gondolva

A pápa arckifejezése azonban megváltozik, amikor a Radio Cope tudósítója, Eva Fernández átadja neki Ignacio Gonzálvez levelét, a spanyol tinédzserét, akit tavaly nyáron – a fiatalok szentévi találkozója idején – a Bambino Gesù kórházba szállítottak súlyos, akár halálos kimenetelű limfóma (nyirokcsomó-daganat) miatt. Ez a történet bejárta a világot, miután a pápa maga kért imákat a fiúért a Tor Vergata színpadáról, majd személyesen is ellátogatott a Bambino Gesù kórház intenzív osztályára, hogy megölelje a szülőket, Pedro Pablót és Carmen Gloriát, a fivért, ifjabb Pedro Pablót és a nővért, Adelát.

XIV. Leó utal rá, hogy tájékozott Ignacio állapotáról, aki még mindig a vatikáni kórházban fekszik, és ott „ünnepli” kedden a születésnapját.

Eva Fernández – aki mindig érdekes ajándékokkal lepi meg a pápákat – XIV. Leó spanyol őseinek címerét adja ajándékba. A Centro de Estudios Montañeses által végzett kutatások ugyanis megerősítették, hogy a pápa ősei anyai ágon a kantábriai településről, Islából, az északi Arnuero községből származnak. Pontosabban négy, tizenegyedik generációs dédapja, akik a 16. században hidalgók (spanyol nemesek) voltak. A pápa elfogadja a címert, amelyen ezüst mező, zöld paprika és vörös homár (Isla jellegzetességei) láthatók, valamint a spanyol királyi korona pecsétje és szimbóluma. Ez ugyan ajándék, de elsősorban „ürügy” arra, hogy megkérdezzék: „Szentatya, mikor látogatja meg Spanyolországot?” „Majd meglátjuk!”

Az Algériába való utazás vágya

Egy algériai származású újságírónőnek viszont így fogalmazott: „Remélem, Algériába utazhatok.” Nagyra értékelték az ukrajnai, harkivi görögkatolikus egyház által készített pergament is, amelyben köszönetet mondtak a fronton harcolóknak küldött segélyekért. Végül az olasz sajtó képviselői átadtak a pápának egy levelet, amelyben elmagyarázták, miért csatlakoznak holnap, november 28-án egy sztrájkhoz. Az ok a 2016-ban lejárt újságírói szerződés megújításának elmaradása, valamint a szakmát érintő különböző megszorítások és a mesterséges intelligencia jelentette veszélyek.

