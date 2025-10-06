XIV. Leó a svájci gárdistákhoz: Maradjatok hűek az evangéliumhoz és hitetek alapvető értékeihez!

„Pápaságom első lépéseitől fogva, kedves svájci gárdisták, számíthattam hűséges szolgálatotokra, amit nagy odaadással és buzgalommal végeztek” – kezdte beszédét a Szentatya, majd szívből jövő köszönetet mondott a gárdisták elkötelezettségéért, akiknek köszönhetően Péter utóda abban a bizonyosságban töltheti be küldetését az Egyház és a világ szolgálatában, hogy a Svájci Gárda ügyel a biztonságára.

Az egység üzenete mindenki számára

A gárda tagjai Svájc különböző régióiból érkeztek, saját kultúrával, nyelvvel és hagyományokkal, mégis arra kaptak meghívást, hogy egységes testületet alkossanak, erős és egészséges baráti kötelékeket teremtve egymás között – folytatta a pápa.

„Egyedül nem tudjátok teljesen megvalósítani küldetéseteket, hiszen szükségetek van egymásra a tanuláshoz, a fejlődéshez, a szolgálathoz egy olyan világban, amelyet egyre inkább kísért a megosztottság és az elszigeteltség. A jóindulat, az őszinteség, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet azok az oszlopok, amelyekre egy harmonikus élet épülhet.

Szavaitokkal és viselkedésetekkel, szeretetetekkel és hitetekkel mindegyikőtök példakép lehet a másik számára – ahogy Pál apostol emlékezteti erre levelében Timóteust (vö. 1Tim 4,12). Éppen ezért ti az egység üzenete lehettek a Római Kúria egésze számára.”

Róma lehetőséget kínál a lelki-szellemi gyarapodásra

Róma városa saját kincseivel és gazdagságával felejthetetlen utat kínál, nemcsak a kultúra területén, hanem mindenekelőtt a keresztény hitben – mutatott rá a pápa. „Ragadjátok meg ezt a lehetőséget, hogy a mai kor őrületében ápoljátok belső életeteket, és elmélyítsétek kapcsolatotokat az Úrral, ahogyan Szent Ágoston ajánlotta: »Ne lépjetek ki magatokból, térjetek inkább magatokba, az igazság az ember bensőjében lakik« (De vera religione, 39).”

Az újoncokhoz fordulva XIV. Leó arra buzdított, hogy meggyőződéssel éljék meg ezt a küldetést, és járjanak az alázatos és engedelmes Krisztus iskolájába.

Legyetek a remény misszionáriusai

A gárdisták közül sokan hazatérnek, miután hűséges szolgálatot nyújtottak a Szentszéknek. Megnyílik előttük egy lehetőségekkel teli út. Vannak, akik folytatják tanulmányaikat, mások a munka világába lépnek. Talán néhányukban megérlelődik már a papi hivatás. Vannak, akik elindulnak, hogy felfedezzék a világot, mielőtt végleges döntést hoznának. A pápa hangsúlyozta, bármi legyen is a döntésük, a Római Kúriában szerzett tapasztalataik segítenek majd abban, hogy magabiztosan és egy egyetemes keresztény szemlélettel nézzenek szembe a változásokkal.

„Számos kihívással néz szembe a ti nemzedéketek – szólt megértéssel a pápa. – Ilyenek például a környezeti problémák, a gazdasági változások, a társadalmi feszültségek, a digitális forradalom, a mesterséges intelligencia és más összetett valóságok, amelyek a megkülönböztetés képességét és felelősségtudatot igényelnek. Római tartózkodásotok segíthet abban, hogy a társadalmi élet ezen területein is gyarapodhassatok az érettségben.

Mindenekelőtt arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok hűek az evangéliumhoz és keresztény hitetek alapvető értékeihez, amelyek meggyőződéses kereszténnyé tesznek benneteket a döntéseitekben.

A mostani szentévben egyszerű tanúságtételetek révén legyetek a remény misszionáriusai azok számára, akikkel találkoztok. A remény lángja világítsa meg életeteket, és adjon bátorságot, hogy merjetek együtt hozzájárulni a szeretet civilizációjához.”

Szent Márton és Szent Sebestyén oltalmában

A pápa végül biztosította a gárda tagjait, hogy imádkozik értük, és Szűz Mária anyai gondoskodására és védőszentjeitek, Szent Márton és Szent Sebestyén oltalmára bízta őket. Apostoli áldását adta rájuk, családjaikra és barátaikra, akik részt vettek az ünnepségeken.

Leó pápa a hagyományoknak megfelelően pénteken reggel az Apostoli Palota dolgozószobájában magánkihallgatáson fogadta Karin Keller-Sutter asszonyt, a Svájci Államszövetség elnökét, aki kíséretével együtt érkezett az újonc svájci gárdisták eskütételére.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír