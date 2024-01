YearCompass – Tervezzünk évet radíros végű ceruzával!

Mi is az a YearCompass?

2012-ben egy baráti társaság szerette volna megtölteni tartalommal a szilveszter estét. Ehhez készítettek egy visszatekintést és tervezést segítő füzetkét, benne önreflektív, gondosan összeállított kérdésekkel és feladatokkal, amelyek segítik áttekinteni az elmúlt és megtervezni a következő évet.

Még abban az évben kitették a közösségi felületekre is, így az Éviránytű (YearCompass) nagyon hamar nemzetközi mozgalommá vált. 61 ország több mint ötszáz önkéntese dolgozik azon, hogy az 52 nyelven elérhető füzet több mint kétmillió emberhez juthasson el.

„Még akkor kezdtük el a YearCompasst használni, amikor jegyesek voltunk. Nyilván olyankor még sok-sok mindent tervezget az ember. Most kisgyerekesként azonban az évértekelő vált érdekesebbé, hiszen a hétköznapok forgatagában nehéz visszaemlékezni arra, hogy mi történt velünk az elmúlt egy évben. Ránézve gyakran kettős érzés van bennem: egyrészt mennyi minden történt, amiért hálás lehetek/lehetünk, másrészt döbbenetes látni, mennyire sűrű az életünk. Bennünk például egy ilyen évértékelő alkalmával fogalmazódott meg, hogy havonta egy hétvégét igyekezzünk üresen hagyni, csak magunk lenni, illetve az is, hogy a rendszeres randiesték mennyire fontosak a házasságunkban” – mondta Klári.

A YearCompass egy két részből álló, online ingyenesen elérhető, több formátumban letölthető és kinyomtatható füzet. Az első részében elgondolkodtató kérdések segítenek, hogy végignézzük az elmúlt évünket: összegyűjtsük mindazokat az ajándékokat, amiket kaptunk, felfedezzük, mi volt benne jó, ami továbbvitt, mi volt nehézség, ami gátolt, hogy az életünk egyes területein mi történt, és ez hogyan hatott ránk. Segít feldolgozni a nehézségeket, csalódásokat, nagyobb látószöget biztosít, így sokszor a jelentőségük is csökken a kapott értékek mellett.

„A feleségemmel már tíz éve állunk meg közös évzárásra-évtervezésre szilveszter körül. Mindig rádöbbenek, hogy mennyi élmény van mögöttünk és mennyire tartalmasak azok az évek is, amikor »semmi különös« nem történik. Az én szemléletem az, hogy a következő évre vonatkozó tervek mindig azért vannak, hogy legyen mitől eltérni” – ezek László gondolatai.

Az évértékelés megdolgozó egy-két órája után megkönnyebbült mosollyal vehetjük tudomásul, hogy elmúlt az év, itt vannak az új lehetőségek. A lelki rugalmasság (reziliencia) szempontjából hatalmas jelentősége van annak, hogy tudunk-e újra meg újra fehér lapos lehetőségként tekinteni az életünkre. A YearCompass második részében ehhez kapunk segítő kérdéseket. Beszélhetünk a terveinkről, elengedhetjük a fantáziánkat vagy fókuszálhatunk egy-egy részterületre is. A kérdések sorvezetőként szolgálnak, hogy az „idén végre…” kezdetű fogadkozásaink most papírra kerüljenek és elgondolkoztassanak: valóban akarom-e, hogy teljesüljön? Tényleg ez a célom?

Kecskés Tímea időmenedzsment és öngondoskodás coach maga is lelkes rajongója a YearCompassnek. Szerinte „az önreflexió nagyon értékes dolog nemcsak évente, hanem havonta, sőt, hetente, naponta is: mi milyen volt, hogy sikerült, mit szerettem volna, mi változott, milyen dolgokat engedtem be, mennyire voltam rugalmas, mennyire ragaszkodtam a terveimhez? Az év eleje és vége természetes helye a reflexiónak, azonban fontos hangsúlyozni, hogy ennek a szerepe nem az önbíráskodás, hanem a reflektálás: értékítélet nélkül ránézni, mi történt, mit viszünk magunkkal és min szeretnénk változtatni.”

S hogy miért érdemes radíros végű ceruzával évet tervezni, azt is megtudhatjuk az Új Város Online-on megjelent cikkből.

Forrás: ujvarosonline.hu

Fotó: YearCompass

Magyar Kurír